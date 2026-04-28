Pablo Sánchez 28 ABR 2026 - 23:53h.

La última hora de la clasificación por la plaza extra Champions: Alemania pierde y España avanza

Semifinal para enmarcar en París

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La ida de la primera semifinal de la Champions no ha podido defraudrar a ningún amante a este deporte. PSG y Bayern protagonizaron lo que posiblemente fue uno de los mejores duelos de la historia. 5-4 para los franceses y todo abierto para la vuelta. El duelo, 24 horas antes del que disputarán en el Metropolitano el Atlético y el Arsenal, pone en preaviso a ambos sobre lo que se encontrarán en la final.

Eso mismo fue lo que comentó Jorge Valdano en Movistar tras la semifinal en París. El exfutbolista mandó un mensaje al Atlético de cara a una hipotética final ante cualquiera de estos dos rivales. "Se van a tener que esmerar mucho para pasar por encima de cualquiera de estos dos equipos.Serán los que están en mejor forma del mundo. Una final tiene sus propias reglas y no hay que dar nada por establecido," comentó durante la retransmisión.

Antes de pensar en todo esto, el Atlético tiene por delante una dificilísima eliminatoria frente al Arsenal con el partido de vuelta en Londres. El equipo de Mikel Arteta no llega en el mejor momento de la temporada, con un buen puñado de lesionados y después de dejar escapar la ventaja que poseían para ganar la Premier League. Lo que sí está claro es que, el que pase, tendrá que lidiar ante un rival muy temido para levantar el título.

Partido sublime en París

El PSG, campeón de Europa, salió con una corta ventaja (5-4) del duelo de titanes contra el Bayern Múnich que vivió el Parque de los Príncipes, con nueve goles, multitud de ocasiones, una intensidad inigualable entre los dos equipos que mejor forma muestran en el tramo final del curso a un paso de la final de la Liga de Campeones.

El París Saint-Germain y el Bayern de Múnich respondieron a las expectativas y firmaron uno de los mejores duelos del año en el que los alemanes tuvieron el dominio pero se estrellaron contra la eficacia de los franceses, que sin embargo desperdiciaron una ventaja de hasta tres goles que deja abierto el pase a la final para la semana que viene en el Allianz Arena.