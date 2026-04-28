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En vídeo, el pasillo de collejas de los jugadores del Atlético de Madrid al Cholo Simeone por su cumpleaños

El pasillo de collejas de los jugadores y miembros del staff del Atlético de Madrid a Diego Pablo Simeone en un entrenamiento
El pasillo de collejas de los jugadores y miembros del staff técnico del Atlético de Madrid a Diego Pablo Simeone en un entrenamiento. ElDesmarque
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Los jugadores y miembros del staff técnico del Atlético de Madrid le han realizado un pasillo de collejas a Diego Pablo Simeone por su 56 cumpleaños en el entrenamiento previo al partido de ida de las semifinales de la Champions League frente al Arsenal. El vestuario rojiblanco, pese a la derrota en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad de hace 10 días, llega al encuentro que se disputará este miércoles a las 21:00h con buen ambiente, la enfermería casi vacía y con el sueño de ganar la primera Champions del Atlético.

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