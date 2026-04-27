Buenas noticias desde la enfermería del Atlético de Madrid antes de medirse al Arsenal

Julián Álvarez, Lookman y Hancko, con el grupo

El discurso de Marcos Llorente a Pablo Barrios a su estilo tras la lesión: "La infancia, el amor, el descanso..."

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El Atlético de Madrid ha realizado este lunes su penúltimo entrenamiento antes de medirse al Arsenal FC en la ida de semifinales de la Champions League. Casi nada. Y lo ha hecho, una vez más, con un ojo en la enfermería, pues Diego Pablo Simeone tiene a varios futbolistas con el cartel de duda de cara a uno de los partidos más importante de la temporada.

Ha sido un lunes inusual en Majadahonda, marcado por el 'Media Day' en el que tres jugadores han atendido a la prensa antes del entrenamiento. Una vez ha arrancado la sesión, han llegado las buenas noticias: Julián Álvarez, Lookman y Hancko han trabajado con normalidad y todo apunta a que entrarán en la convocatoria para medirse a los 'gunners'.

Julián Álvarez se ha perdido los dos últimos partidos ligueros por unas leves molestias, pero todo invita a pensar que será titular el miércoles. Lookman lleva sin jugar desde la final de la Copa del Rey por un problema muscular y no estuvo ante el Elche ni ante el Athletic, pero estará de vuelta ante el Arsenal, con la duda de si será titular o no. Y en cuanto a Hancko, se lesionó el pasado 8 de abril ante el Barça y no ha vuelto a jugar desde entonces, por lo que lo tiene más difícil a la hora de partir de inicio. Jugadores como Marcos Llorente o Sorloth, que también estaban entre algodones, han trabajado con total normalidad, por lo que no tendrán problemas para jugar el miércoles.

Por contra, Pablo Barrios y José María Giménez siguen lesionados. La dolencia del uruguayo sigue siendo un misterio, mientras que el centrocampista se tuvo que retirar del partido ante el Athletic debido a un problema muscular y ya ha dicho prácticamente adiós a la temporada.