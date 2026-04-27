Julián Álvarez pasa de los rumores de su futuro: "No puedo estar saliendo a aclarar o desmentir todo el tiempo"

Saray Calzada 27 ABR 2026 - 16:39h.

Julián Álvarez habló en la previa al partido contra el Arsenal

Luis Enrique 'se olvida' del Atlético de Madrid cuando le preguntan por las semifinales de Champions League

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El Atlético de Madrid se enfrenta al Arsenal en la semifinales de la Champions. El equipo del Cholo Simeone recibe a los de Mikel Arteta en el Metropolitano con el objetivo de ganar y llevarse un buen resultado a Inglaterra de cara a la vuelta. En la previa a este duelo han salido a hablar varios jugadores ante los medios de comunicación y uno de ellos ha sido Julián Álvarez.

El argentino no ha tenido tanto impacta como en su primera temporada, pero sí ha llegado a aparecer en momentos claves. En todos estos meses se ha hablado mucho de su futuro y de si seguirá o no en el Atlético de Madrid. Enrique Cerezo cada vez que le preguntan es tajante y cuando le han preguntando esta vez al jugador también ha querido serlo. "Trato de no darle mucha importancia porque todas las semanas sale algo, no pierdo energía en eso y trato de enfocarme en estos partidos y en hacer lo mejor yo por el equipo", dijo al respecto.

Le preguntaron cómo puede hacer para frenar este tipo de habladurías constantes. "Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir todo el tiempo, no le doy importancia a lo que sale en redes porque se hace una pelota y por eso me enfoco en lo que puedo hacer yo en el campo", terminó diciendo.

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Julián Álvarez está OK

Más allá de lo personal, Julián Álvarez también habló del objetivo del equipo y de lo que pretenden en este primer partido y qué piensa sobre si es mejor o peor que el primer partido sea en casa. "Depende cómo lo pienses, puede ser mejor o peor. En Copa contra el Barcelona se nos dio bien jugar en casa primero con ese 4-0 y con el Brujas empezamos de visitantes. Lo importante es hacer dos grandes partidos. Estos partidos se deciden por detalles, el primero lo jugamos con nuestra gente y esperemos tomar ventaja". "Estamos haciendo una temporada muy buena, si llegamos a la final jugaremos todos los partidos de la temporada y la historia la queremos hacer nosotros".

Julián también aclaró que está en perfectas condiciones. "Sí, estoy al 100%. Fue un golpe duro, teníamos mucha ilusión, llegamos a la final y ahora tenemos estas semifinales. El año pasado en marzo estábamos fuera de todo. Ahora hay que levantarse de ese golpe e ir con todo a por la final".