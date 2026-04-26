Pablo Sánchez 26 ABR 2026 - 08:35h.

Alexander Sorloth da el susto a todo el Atlético de Madrid por su dolor tras marcar: "Me dio mientras corría"

Primera vez que conectan esta temporada

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El Atlético de Madrid se reencontró con la victoria en LALIGA EA SPORTS a base de trabajo y remontada. Los de Simeone, pese a salir con un once reconocídismo, tuvieron que voltear en el segundo tiempo el tanto inicial de Aitor Paredes para el Athletic. El duelo dejó muchos protagonistas y sin duda uno de ellos fue Alexander Sorloth. El noruego entendió lo que a su equipo le hacía falta y sacó su mejor versión.

Suyos fueron el gol que certificó la remontada y el de la sentencia. Uno de ellos nació de las botas de su compañera Álex Baena, quien también protagonizó un excelente encuentro. Una conexión que recordó a los mejores tiempos de ambos en el Villarreal y que demostró el gran entendimiento que hay entre ambos futbolistas.

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Con el 1-1 en el marcador, Sorloth y Baena se marcaron una jugada preciosa. El noruego asistió al '10' y este se la devolvió dentró del área para que fusilara a Unai Simón. A posteriori, celebración y abrazo conjunto. Se trataba de la primera asistencia de Álex al delantero colchonero en lo que va de temporada, una acción que recordó a la gran simbiosis que ambos protagonizaron en La Cerámica.

Un dulce reencuentro que llega en un gran momento, a las puertas de la semifinal de Champions frente al Arsenal.

Sonrisas antes de la gran batalla

La victoria frente al Athletic no solo sirvió para afianzarse con firmeza en la cuarta plaza. También para dar tranquilidad al entorno rojiblanco a solo unos días de esa ida de las semifinales frente a los de Mikel Arteta. El equipo británico, por su parte, llegará tocado a la cita en cuanto a bajas se refiere. La victoria del pasado sábado frente al Newcastle dejó lesionados a Havertz y a Eze, dos de sus mejores hombres.