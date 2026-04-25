Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Atlético de Madrid
Competicion:

Álex Baena se libera y apoya a Pablo Barrios tras su lesión: “Me duele verle así, sé lo que se siente”

Álex Baena, durante el Atleti - Athletic
Álex Baena, durante el Atleti - Athletic. LALIGA EA SPORTS
Compartir

La victoria del Atlético de Madrid dejó algo más que tres puntos. También una imagen que encendió las alarmas: la lesión de Pablo Barrios. Y tras el partido, Álex Baena puso voz a esa preocupación desde dentro del vestuario. Porque en un día de alivio colectivo, hubo también espacio para la inquietud.

Simeone libera al equipo y cambia el partido

El Atlético salió distinto tras el descanso. Más suelto, más agresivo, más reconocible. Y todo empezó en el vestuario.

Baena explicó el mensaje de Diego Pablo Simeone: “Que disfrutásemos, que saliésemos a ganar, que no teníamos nada que perder”.

Un giro mental tras una racha negativa que pesaba en las piernas… y en la cabeza. “Nos ha quitado esa presión, esa arena en el cuerpo”. El equipo respondió. Y no solo con juego, también con resultado: “Nos hacían falta los puntos para subir la moral”.

PUEDE INTERESARTE
El Atleti celebra el gol de Sorloth ante el Athletic
El Atleti celebra el gol de Sorloth ante el Athletic. EFE

Baena se reencuentra y se preocupa por Barrios

A nivel personal, Baena vivió un partido especial. De esos que marcan un antes y un después: “Lo más importante es que hoy he vuelto a disfrutar. Hacía tiempo que no me encontraba”.

PUEDE INTERESARTE

Su actuación, con asistencia incluida, confirma que está en el camino. Pero la alegría no fue completa.

La lesión de Pablo Barrios dejó un sabor amargo: “Es un jugador súper importante… y me duele verle así”. El mensaje no es solo de compañero, es de alguien que ha pasado por lo mismo: “Yo también he estado ahí y sé lo que se siente”. Y hay algo que inquieta aún más: “No sabemos por qué pasa, por mucho que te cuides”.

PUEDE INTERESARTE

El Metropolitano, clave ante el Arsenal

Con el foco ya en lo que viene, Baena no escondió la importancia del próximo reto: el duelo ante el Arsenal FC: “Es el partido más importante de la temporada”.

Y el escenario será determinante: el Cívitas Metropolitano: “Me espero al mejor Metropolitano”. El respeto al rival es total, pero la confianza también: “Creo mucho en este equipo”.

Temas