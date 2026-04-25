Andrea Esteban 25 ABR 2026 - 23:28h.

Baena vuelve a disfrutar tras meses complicados

Uno por uno del Atlético de Madrid ante el Athletic: actuación notable con una excepción

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La victoria del Atlético de Madrid dejó algo más que tres puntos. También una imagen que encendió las alarmas: la lesión de Pablo Barrios. Y tras el partido, Álex Baena puso voz a esa preocupación desde dentro del vestuario. Porque en un día de alivio colectivo, hubo también espacio para la inquietud.

Simeone libera al equipo y cambia el partido

El Atlético salió distinto tras el descanso. Más suelto, más agresivo, más reconocible. Y todo empezó en el vestuario.

Baena explicó el mensaje de Diego Pablo Simeone: “Que disfrutásemos, que saliésemos a ganar, que no teníamos nada que perder”.

Un giro mental tras una racha negativa que pesaba en las piernas… y en la cabeza. “Nos ha quitado esa presión, esa arena en el cuerpo”. El equipo respondió. Y no solo con juego, también con resultado: “Nos hacían falta los puntos para subir la moral”.

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Baena se reencuentra y se preocupa por Barrios

A nivel personal, Baena vivió un partido especial. De esos que marcan un antes y un después: “Lo más importante es que hoy he vuelto a disfrutar. Hacía tiempo que no me encontraba”.

Su actuación, con asistencia incluida, confirma que está en el camino. Pero la alegría no fue completa.

La lesión de Pablo Barrios dejó un sabor amargo: “Es un jugador súper importante… y me duele verle así”. El mensaje no es solo de compañero, es de alguien que ha pasado por lo mismo: “Yo también he estado ahí y sé lo que se siente”. Y hay algo que inquieta aún más: “No sabemos por qué pasa, por mucho que te cuides”.

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El Metropolitano, clave ante el Arsenal

Con el foco ya en lo que viene, Baena no escondió la importancia del próximo reto: el duelo ante el Arsenal FC: “Es el partido más importante de la temporada”.

Y el escenario será determinante: el Cívitas Metropolitano: “Me espero al mejor Metropolitano”. El respeto al rival es total, pero la confianza también: “Creo mucho en este equipo”.