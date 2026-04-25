Andrea Esteban 25 ABR 2026 - 22:56h.

Los de Simone rompen la racha de 4 derrotas consecutivas en Liga

El precioso detalle del Metropolitano en recuerdo de María Caamaño: "La familia atlética no te olvida"

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El Atlético de Madrid tuvo que sudar sangre para sacar adelante el partido ante el Athletic Club. Los de Simeone comenzaron fríos, concedieron el 0-1 en un córner y durante muchos minutos fueron un equipo espeso, sin claridad ni ritmo. Pero el Metropolitano se activó tras el descanso: Griezmann empató y Sorloth culminó con un doblete la remontada. Con esta victoria los de Simone rompen la racha de 4 derrotas consecutivas en Liga, pero se llevan el sabor amargo de la lesión de Pablo Barrios.

Las notas de los jugadores del Atlético de Madrid ante el Athletic

Oblak (7): Partido de portero “apagafuegos”. Apenas interviene en la primera parte, pero cuando el Athletic aprieta en los últimos minutos aparece con varias salidas seguras y una parada clave que evita el empate. Transmite calma incluso cuando el equipo se desordena.

Marcos Llorente (6): Mucho desgaste en banda, ayudando tanto en defensa como en las transiciones, aunque sin el impacto ofensivo de otros días. Tuvo que multiplicarse en fases donde el Athletic atacaba con mucha gente. Partido de esfuerzo más que de protagonismo.

Marc Pubill (6): Correcto y serio en todo momento. No se complicó, priorizó siempre el despeje sencillo y estuvo bien colocado en líneas generales. No brilló, pero tampoco dio ventajas.

Clément Lenglet (4): Uno de los más señalados. Inseguro con balón, impreciso en varias salidas y con dudas en la defensa del área.

Matteo Ruggeri (6): Mucho recorrido por banda y energía constante. Sube con intención, aunque sin terminar de generar peligro claro en sus centros. En defensa sufrió por momentos con las diagonales del Athletic, pero no dejó de intentarlo.

Giuliano Simeone (6): Partido muy reconocible en su estilo: presión alta, choque continuo y actitud sin freno. No siempre fino con balón, pero sí clave en el ritmo emocional del equipo. De los que empujan aunque el juego no acompañe.

Pablo Barrios (5): Empezó con dudas y el partido no le dio continuidad. Poco peso en la construcción y además termina saliendo lesionado, lo que condiciona aún más su valoración. Día complicado.

Koke (5): Intentó ordenar al equipo en un contexto de mucho ida y vuelta, pero el ritmo del partido le superó por momentos. Demasiado partido roto para su perfil. Aun así, siempre busca dar sentido a la circulación.

Álex Baena (7): Una de las piezas más determinantes del encuentro. Aunque no siempre domina el juego, aparece cuando el Atlético necesita romper el partido. Su lectura en la jugada del 2-1 es clave y sigue creciendo como generador de ventajas.

Griezmann (7,5): El jugador que cambió el pulso del equipo. Cuando el Atlético estaba atascado, aparece entre líneas, baja a recibir, genera juego y marca el gol del empate. Su influencia va más allá del gol: ordena, conecta y acelera.

Sorloth (8): Eficiencia pura. No necesita mucho contacto con el balón para decidir partidos. Su doblete es una muestra de instinto y potencia. Partido de pocos toques, pero decisivos.

Los suplentes de Simeone

Johnny Cardoso (6): Orden y equilibrio. Sin errores, útil en la gestión del tramo final.

Obed Vargas (6): Correcto. Cumple sin destacar en un contexto exigente.

Nico González (5): Muy poco peso en el partido. Le cuesta entrar en dinámica.

Robin Le Normand (5): Cumple en el cierre del partido, sin errores importantes pero sin influencia.