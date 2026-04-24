Ángel Cotán 24 ABR 2026 - 12:46h.

El entrenador colchonero responde a nombres propios antes de medirse al Athletic

El Atlético vuelve a ser señalado y los que pelean por salvarse avanzan la próxima: "También pasará"

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Diego Pablo Simeone pasa revista. El entrenador del Atlético de Madrid compareció este viernes en sala de prensa a modo de previa del duelo en LALIGA EA Sports ante el Athletic Club. Tras un nuevo tropiezo, esta vez en Elche, el preparador argentino analiza cómo se encuentra su equipo con la semifinal de Champions League a la vuelta de la esquina. El 'Cholo' también habló de nombres propios.

El técnico rojiblanco comenzó su comparecencia analizando al equipo que dirige Ernesto Valverde: "La misma importancia que en las previas intentamos darle a todos los partidos. Vamos a enfrentar a un rival que ganó un partido importante, que lo deja más tranquilos y con futbolistas que sabemos que son importantes".

Las declaraciones de Simeone en el Atlético de Madrid

Jan Oblak, titular ante el Athletic. "Lo has definido perfectamente en todo lo que representa Oblak para nosotros. Se está recuperando, mañana jugará nuevamente y veremos cómo responde. En consecuencia seguiremos en el día a día como siempre".

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¿Afectan las derrotas ligueras a la Champions? "Sinceramente, no creo que vaya reflejado lo que pasó anteriormente con el partido porque hay una emoción que es muy grande. Cuando nos toque jugar aquel partido, el equipo estará muy bien y ahora estamos pensando en el Bilbao".

El papel de la cantera en este tramo. "Han tenido una gran oportunidad esta temporada porque el equipo ha tenido la posibilidad de estar en tres competiciones, casi hasta el final, y eso son obviamente muchos partidos. Los chicos nos han dado la posibilidad de competir, algunos lo hicieron mejor que otros y con la expectativa de mirar a la cantera porque es la fuerza del futuro".

Porcentaje que ocupa el Arsenal en el pensamiento del Cholo. "Cero".

La amenaza del Real Betis... ¿Es real? "Bueno, siempre intentamos mirar a quién tenemos más cerca, ya sea hacia abajo o hacia arriba, así que ahora mismo creo que estamos a cinco del Villarreal y a ocho del Betis".

Respuesta a los que dicen que el Atlético adultera LALIGA. "Que mi expectativa es competir en las tres competiicones hasta el final y que nos faltan dos partidos para poder jugar todos los partidos que se pueden jugar en el año".