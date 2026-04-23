Ángel Cotán 23 ABR 2026 - 11:16h.

El equipo colchonero enlaza cuatro derrotas consecutivas

Bordalás responde a las fiestas de la Real Sociedad y al ejemplo del Sevilla - Atlético de Madrid: "Lo pudimos ver"

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El Atlético de Madrid cosechó su cuarta derrota consecutiva ante el Elche CF. En el Martínez Valero, Diego Pablo Simeone volvió a refrescar su once inicial tras el esfuerzo copero en La Cartuja y con las semifinales de UEFA Champions League a la vuelta de la esquina. Los colchoneros se adelantaron en el marcador, pero la expulsión de Thiago Almada acabó condicionando el choque. La victoria ilicitana alteró la lucha por evitar el descenso, una situación que, lejos de sorprender a los otros implicados, les hace visualizar la siguiente.

Con la victoria del pasado miércoles, el conjunto que dirige Eder Sarabia consiguió abandonar los puestos de peligro y es, a expensas del Levante-Sevilla y el Rayo-Espanyol, decimoquinto clasificado. El Elche aprovechó el contexto que rodea al Atlético para superar a uno de los mejores equipos de la categoría, algo que ya hicieran los sevillistas en la anterior jornada... y que podría volver a ocurrir en la fecha 34 del campeonato doméstico.

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El Atlético vuelve a ser señalado y ya avanzan la próxima

Esta situación, entendible por la doble cita que se vislumbra ante el Arsenal y la fatiga copera que también afectó a la Real Sociedad contra el Getafe, está generando malestar entre los otros equipos implicados en la lucha por la salvación. Pablo Sánchez, presidente del Levante, ya se quejó públicamente tras el triunfo del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

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Ahora, y tras lo acontecido en el Martínez Valero, son muchos los aficionados que, más allá de las críticas al club colchonero, dibujan el próximo encuentro que condicionará el descenso en LALIGA EA Sports. El Atlético de Madrid visitará Mestalla el próximo 2 de mayo, justo entre el choque de ida y vuelta ante el equipo gunner. Una situación ante la que Simeone apunta a rotar nuevamente y que los aficionados de otros clubes comienzan a denunciar.

Estos son algunos de los ejemplos: