Simeone apostará, de nuevo, por un once plagado de rotaciones

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Sumido en un calendario incesante, cuatro días después de perder la final de la Copa del Rey y ocho días más tarde de meterse en semifinales de la Champions League, el Atlético de Madrid vuelve este miércoles a LaLiga EA Sports. Lo hará ante el Elche CF, que se está jugando la permanencia en una lucha que mantiene en vilo a varios clubes. Y lo hará, previsiblemente, con varias rotaciones en el once de Diego Pablo Simeone.

Hace poco más de una semana, Simeone revolucionó su alineación ante el Sevilla, lo que provocó una ola de críticas en las redes e incluso protestas de clubes como el Levante. El argentino apostó aquel día por Musso; Boñar, Pubill, Dani Martínez, Julio Díaz; Rayane, Mendoza, Obed Vargas, Almada; Baena y Sorloth. En la segunda parte metió a Monserrate, Morcillo y Lookman, sin dar minutos a ninguno de sus jugadores importantes.

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Llegó aquel partido en medio de la eliminatoria europea ante el Barça y una semana antes de la final copera, sin que el Atlético tuviera demasiado en juego en LaLiga. Una situación que, probablemente, se volverá a repetir este miércoles ante el Elche, cuatro días después del gran esfuerzo realizado en La Cartuja y con el objetivo de guardar fuerzas para la eliminatoria ante el Arsenal.

La posible alineación del Atlético de Madrid en Elche

Giménez y Hancko están lesionados y el Atlético ya ha anunciado que dará descanso a Lookman y Sorloth, que acabaron tocados ante la Real Sociedad. Además, Ruggeri ha trabajado al margen este martes, por lo que también tiene el cartel de duda. A partir de ahí, el once presentará muchas variaciones. Marcos Llorente acabó con molestias y no jugará de inicio. Tampoco lo harán, previsiblemente, jugadores como Griezmann, Koke, Julián Álvarez o Pablo Barrios, este último recién salido de lesión.

Quien sí apunta a la alineación es Oblak, recuperado ya de sus problemas físicos. Futbolistas como Boñar o Julio Díaz podrían repetir en el once inicial, mientras que Obed Vargas y Mendoza están llamados a regresar a la titularidad, al igual que Lenglet, Almada, Baena o Nico González. La gran duda es quién hará de '9' en un once que volverá a ser determinante en la lucha por la permanencia.