Eder Sarabia responde al Atlético, a Rodrigo Mendoza y a un rival clave por la salvación: "Otra historia"
El técnico ilicitano afronta dos choques clave esta semana
Eder Sarabia compareció este martes en sala de prensa con motivo del próximo encuentro de su Elche CF en LALIGA EA Sports. El técnico se prepara para recibir a un Atlético de Madrid herido y que anda a otras cosas, pero no se fía. El preparador ilicitano analizó cómo llega el conjunto colchonero tras su derrota en la Copa del Rey, habló de nombres propios y también respondió a un rival clave por la salvación en el horizonte: el Real Oviedo.
El bilbaíno tiene claro que no será un choque sencillo ante Simeone: "Van a sacar un equipazo seguro, porque son el Atlético de Madrid, porque tienen una plantilla espectacular. Y, a partir de ahí, sí que es verdad que, cuando acabemos de ver la alineación, intentaremos matizar esos perfiles de jugadores, que ya los tenemos evidentemente estudiados, pero bueno, para ser concretos y concisos en esas características de esos jugadores".
Las palabras de Eder Sarabia en sala de prensa
Rodrigo Mendoza. "No, no he hablado con él. Sí que es verdad que me habría gustado mandarle el mensaje de felicitación si hubiesen quedado campeones, porque es un chaval al que, evidentemente, tenemos un especial cariño por lo que supone su etapa aquí. Y siempre vamos a querer que le vaya bien, que siga progresando y que siga consiguiendo éxitos y creciendo. Pero bueno, no he hablado con él. Entiendo que para él es un día especial, sin ninguna duda. Yo creo que también el estadio le va a reconocer, le va a transmitir el cariño, le va a transmitir el aprecio".
El partido contra el Oviedo. "Igual en otro momento sí que es verdad que era de planificar un poco más los dos partidos. Ya hace tiempo que cambié esa idea y me centro única y exclusivamente en el partido que viene. Sí que es verdad que ayer a Andrés le pedí la alineación tipo del Oviedo y qué alternativas podía tener, pero tenemos un papel ahí que hemos hecho; no estamos pensando en el Oviedo, estamos pensando en el Atlético y, a partir de ahí, lo que mañana necesitemos de inicio, el descanso, las alternativas y luego lo del domingo ya será otra historia".
Una petición a los árbitros. "Yo creo que una cosa muy importante es que no sean protagonistas. Nosotros también tenemos que favorecer eso, porque, evidentemente, cuanto más tensión hay, cuanto más hay en juego, te dan más ganas de buscar los atajos, de hacer una trampita de más, de esto".