Alberto Bravo 12 ABR 2026 - 20:31h.

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VigoEl Real Oviedo, con la tercera victoria en las últimas cinco jornadas, se aferra a la salvación desnudando en Balaídos al peor Celta de la temporada. Los de Guillermo Almada pasaron por encima a los de Claudio Giráldez en el estreno de Chiño, una mascota que ha nacido con mal fario entre el celtismo. Los vigueses parecen bajarse de la lucha por la quinta plaza ofreciendo una imagen dolorosa, dura y difícil de asimilar. Tanto como la confianza que ha depositado Claudio Giráldez en Joseph Aidoo para suplir la baja de Carl Starfelt. La que tenía que ser la primera piedra para construir la remontada del jueves ante el Friburgo se convirtió en la primera palada de una sepultura con aroma a fin de fiesta celeste esta temporada se ha prolongado más de lo que la plantilla es capaz de soportar, especialmente en una defensa cogida por hilos y sin recambios de garantías.

Estrenaba titularidad Andrés Antañón con un duro disparo desde la frontal pegado a la cepa del poste. Sacaba el balón Escandell con ciertos apuros. Salía el Celta como si este domingo también tuviese que remontar tres goles. Cabeceaba Rueda un centro de Carreira antes de pagar un mal despeje de Carreira. Buscó el milagro Radu a disparo de Nacho Vidal , pero el balón terminó en las botas de un Reina que puso por delante al Oviedo en el minuto 4. Duro varapalo para los celestes. Chute de energía para los carballones, que cada día ven más cerca las opciones de salvarse.

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Era Escandell el que salvaba a los suyos con una doble intervención milagrosa. Primero remató a bocajarro Andrés Antañón el larguísimo centro de Marcos Alonso. Luego con el pie sacó el disparo de Fer López, que había recogido el rechace. Matías Vecino terminó la jugada mandando la pelota a las nubes. Apretaban los de Claudio Giráldez en la búsqueda del empate. No estaban finos sacando el balón desde atrás. Eso permitía al Oviedo enseñar los dientes en cada recuperación.

El paso de los minutos daba y más confianza a los de Almada. Todo lo contrario en el bando celeste. Nada le salía a los vigueses. Ni las arrancadas de un desdibujado Fer López, ni los intentos de un Swedberg errático. Lo aprovechaba el Oviedo. Al filo del descanso Fede Viñas desnudaba todas las carencias de una defensa haciendo el 0-2 con un gran remate en caída. Aidoo demostraba, un partido más, que no está al nivel mínimo para competir con ciertas garantías en Primera División.

Le tocaba reaccionar al Celta en la segunda mitad si quería no dar un paso atrás en su lucha por Europa. El Real Oviedo, con los mismos once hombres, buscaba aguantar el resultado. Sumar la tercera victoria en cinco jornadas. Iago Aspas e Ilaix Moriba ingresaban al césped por Vecino y Antañón. Sin efecto en el juego las modificaciones de Giráldez era el Oviedo el que rozaba el 0-3 en una falta lateral que se comía toda la zaga celeste. Terrible la imagen de los centrales en la tarde de este domingo. Radu mantenía con un hilo de vida al Celta con una parada antológica.

No pudo hacerlo poco después. Otra desconexión de la defensa celeste. Segundo gol de Fede Viñas ante la pasividad defensiva de Moriba. Aidoo, en el primer palo también se había borrado de la jugada. El Celta protagonizaba el peor partido, junto al de Friburgo de hace tres días, de la temporada. Lo grave es que la diferencia de nivel entre alemanes y asturianos era notable.

Giráldez introducía más piezas pero nada mutaba. Empujaban Borja Iglesias y Ferran Jutglà sin éxito. Rozaron el gol pero Aarón Escandell demostró porque está siendo uno de los mejores porteros de Primera División. El Oviedo se aferra al sueño de la salvación. El Celta, que está atravesando una muy mala racha, tendrá muy pocas horas para recomponerse para la lucha por Europa este jueves en el mismo escenario.