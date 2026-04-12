Alberto Bravo 12 ABR 2026 - 20:25h.

Partido para olvidar de todo el Celta, especialmente de Joseph Aidoo

El descenso se aprieta en LALIGA EA SPORTS

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VigoEl Celta de Vigo ha caído goleado en Balaídos ante el colista, el Real Oviedo. En el peor encuentro de la temporada, rozando el más absoluto ridículo defensivo en innumerables ocasiones, los celestes han concedido tres goles. Doce goles en contra en las últimas cuatro jornadas hablan de la sangría que ha supuesto la baja de Starfelt. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta de Vigo ante el Real Oviedo en la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS disputado en el estadio de Balaídos.

(4) Andrei Radu: buena parada a disparo de Viñas que terminó con un rechace que finalmente mandó Reina al fondo de las mallas. Tapó un remate cruzado de Chaira y nada pudo hacer en el 0-2 de Viñas. Hizo más paradas y tampoco pudo hacer nada en el tercer gol.

(4) Álvaro Núñez: nula incidencia en la primera mitad. Amasó medio centenar de pases sencillos que no dieron profundidad al equipo. Tampoco estuvo mejor en la segunda parte. Sin errores de bulto se nota que necesita aún adaptarse al juego del equipo.

(0) Joseph Aidoo: otro partido donde un delantero con cierto nivel y envergadura desnuda todas sus carencias como central. Desde su trágica lesión ha perdido velocidad e intensidad, básicas en su juego. Tarde y mal a todos los balones. Tampoco estuvo bien en el tercero.

(4) Marcos Alonso: grandísimo pase sobre Antañón que no pudo terminar en gol. Encargado de darle salida al juego vigués. Sufrió a su espalda. Tiró de su veteranía para que no se le viesen demasiado las costuras.

(4) Javi Rueda: un buen pase y un remate de cabeza en una primera mitad en la que no pudo atacar ni profundizar como es habitual en él. Poco que destacar del malagueño.

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(3) Matías Vecino: sustituido al descanso. No estuvo fino el uruguayo, que aún no está al cien por cien en lo físico. Algún robo y pocas soluciones en la circulación.

(4) Andrés Antañón: valiente en su primera titularidad en Balaídos. Ni un minuto para crear la primera ocasión del Celta con un duro disparo desde la frontal pegado al palo corto de Escandell. Tuvo una clarísima antes del 15 que estrelló en el cuerpo de Escandell. Generó peligro y no lo pudo aprovechar.

(4) Sergio Carreira: no suele fallar y lo hizo con un despeje muy corto que propició el 0-1. Antes había puesto un buen centro a Rueda. Poco más del vigués en un partido intrascendente en el que estuvo muy lejos de su grandísimo nivel de toda la temporada.

(4) Fer López: en un rechace a parada de Escandell pudo poner el 1-1. Remató blando y centrado. Se fajó en la recuperación pero no encontró soluciones en la circulación. No estuvo tampoco fino en las conducciones. No se le vio cómodo en el mediocentro

(4) Pablo Durán: un pase, un disparo sin mucho peligro y trabajo en un partido donde le costó ser protagonista. Salió sustituido sin poder celebrar su reciente renovación con un gol.

(2) Williot Swedberg: nada del sueco en la primera mitad. Tampoco en los minutos que estuvo en la segunda. Partido para olvidar de Swedberg. Cada vez que es titular su nivel baja de manera incomprensible.

También jugaron en el Celta

(4) Ilaix Moriba: más empuje en la segunda mitad. Pudo tapar mejor a Viñas en el 0-3. Mejoró a Matías Vecino pero el Celta no pudo ni hacer un gol.

(4) Iago Aspas: le dio profundidad al juego celeste. Intentó meter al equipo en el partido sin éxito.

(4) Borja Iglesias: sin estar bien le puso más intensidad al juego celeste.

(4) Ferran Jutglà: tuvo ocasiones claras de gol pero Escandell le ganó todas las acciones.

(4) Óscar Mingueza: con él en el campo, ante un Real Oviedo bien plantado atrás, se generó algo más de fútbol.