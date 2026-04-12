Basilio García Sevilla, 12 ABR 2026 - 18:29h.

Al término de la jornada 31 hay seis equipos en tres puntos entre el decimotercer y el decimoctavo puesto

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Como suele suceder en el tramo final de la temporada, cuando los puntos queman, los equipos que están en la zona baja de la clasificación empiezan a sumar con más asiduidad que en los meses anteriores. Así le sucedió al Sevilla FC, que después de un mes y medio sin ganar y casi dos sin hacerlo en casa, venció en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán al Atlético de Madrid en un partido muy intenso y motivante.

Sin embargo, de los que están en la quema, casi todos han puntuado, exceptuando tan solo al Rayo y al Valencia. En estos momentos hay seis clubes en una diferencia de tres puntos. El tercer puesto que supondría el descenso a LALIGA HYPERMOTION lo sigue marcando el Elche CF, que solo salió momentáneamente de la zona roja tras ganar el sábado a los che en un duelo regional.

Entre el decimotercer y el decimoctavo puesto hay, pues, seis equipos y solo tres puntos. El Rayo Vallecano y el Valencia suman 35, el RCD Mallorca y el Sevilla tienen 34, mientras que el Alavés acumula 33. Los ilicitanos tienen 32, y más descolgados están el Levante y el Oviedo, que jugarán los últimos partidos de la jornada. No pueden estar tranquilos todavía equipos como el Espanyol o el Girona, con 38 puntos, aunque con un margen

El golaveraje del Sevilla

En esta tesitura, el golaveraje puede acabar jugando un papel fundamental cuando acabe la temporada, y cabe repasar cómo lo tiene el Sevilla con los que serán sus rivales por la permanencia.

Del Rayo Vallecano, la decimotercera plaza, hacia abajo, los de Luis García Plaza tienen ventaja en este aspecto respecto al equipo rayista y el Deportivo Alavés, tras ganar a domicilio y empatar con ambos en el Sánchez-Pizjuán. La mala noticia es que ante el Valencia y el RCD Mallorca lo tiene perdido, lo que podría influir no solo en empates simples, sino también en triples o cuádruples empates.

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Ante el Elche, el golaveraje particular está empatado tras sendas igualadas a dos goles, por lo que se acudiría al general. En estos momentos, ese aspecto sonreiría a los franjiverdes, que han marcado los mismos goles que el Sevilla (39), pero han recibido cuatro menos (47 por 51). Sin embargo, eso puede variar de aquí a la jornada 38, por lo que cada gol puede ser importantísimo para la permanencia.