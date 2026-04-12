Vedat Muriqi hace historia y saca del descenso, otra vez, al Mallorca: 3-0 ante el Rayo Vallecano

Alberto Cercós García 12 ABR 2026 - 18:10h.

El RCD Mallorca de Martín Demichelis pasa el rodillo ante el Rayo Vallecano, con un Vedat Muriqi haciendo historia

Vedat Muriqi ya es el máximo goleador del Mallorca en LALIGA EA Sports: ha superado a Samuel Eto'o

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El RCD Mallorca reacciona de la mejor manera posible a las victorias de Elche y Sevilla con una contundente victoria en Son Moix ante el Rayo Vallecano (3-0). Con una excelente actuación de Vedat Muriqi (con un doblete) y con un superlativo Zito Luvumbo, el equipo de Martín Demichelis encadena su segunda victoria seguida y da un paso adelante en muchas facetas. Tres puntos que le hacen salir del descenso (aúpan a la 15ª posición con 34 puntos) y acariciar una zona algo más tranquila. Por su parte, el Rayo de Íñigo Pérez entra en una dinámica preocupante, empezando a mirar de reojo las posiciones de descenso. Lo que está claro es que la zona roja de LaLiga es muy incierta.

De menos a más y con un Rayo Vallecano algo flojo. Los de Martín Demichelis salieron con la lección aprendida y sabiendo a la perfección qué hacer en el terreno de juego. La internadas por la izquierda de Johan Mojica y Zito Luvumbo empezaban a entrever el mucho trabajo que tendrían los rayistas durante todo el partido. Si bien el Mallorca encadenó varios minutos con ciertas imprecisiones donde el Rayo intentó dar un paso adelante, la realidad del choque era clara: los locales querían llevar la batuta y así fue. El primero en avisar de manera seria fue Pablo Torre, con un disparo en una falta directa de Dani Cárdenas despejó a córner. Luego sería Zito Luvumbo quien rozaría el gol, pero el linier se lo anuló por fuera de juego.

Al borde del final de la primera parte, el vendaval de Vedat Muriqi hizo acto de presencia. Primero con un córner peinado por Samu Costa que remataba el kosovar en el segundo palo (era el 1-0); y cuatro minutos después, el propio Muriqi aprovechaba una superlativa asistencia de Luvumbo para doblegar la distancia del Mallorca en el marcador (2-0).

De Vedat Muriqi a la puntilla de Jan Virgili

Empezó algo mejor el Rayo. Íñigo Pérez intentó cambiar la dinámica del partido sacando a Jorge de Frutos al terreno de juego. Tuvieron acercamientos peligrosos, pero entre estar en fuera de juego y las buenas intervenciones de Leo Román noquearon por completo el intento de reacción madrileño. Esa buena dinámica que anticipaba más un 2-1 que otra cosa terminó pasada la hora de partido. En el 65, Pablo Torre asistía desde una falta cercana al córner para que Jan Virgili sentenciase el choque (3-0). Tras ello, el Mallorca se tranquilizó y el Rayo dio un paso adelante, pero sin encontrar la recompensa del gol.

Durante los últimos minutos, Leo Román se lució para darle a Demichelis su primera portería a cero como entrenador del Mallorca. Una cuenta pendiente que tenía desde que llegó a la isla y que ha tardado hasta cinco jornadas en lograr. Con estos tres puntos el equipo bermellón vuelve a salir del descenso y se aúpa a la 15ª posición con 34 puntos, solo uno menos que el propio Rayo o que el Valencia.