A Muriqi se le escapa el equipo que intentó ficharle en enero: "No sé si se van a enfadar"

Alberto Cercós García 10 ABR 2026 - 09:47h.

Vedat Muriqi confiesa que un equipo turco preguntó por él durante el último mercado de invierno

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El futuro de Vedat Muriqi siempre ha sido un tema muy peliagudo. Con ahora 19 goles en su haber y siendo el segundo máximo goleador de Primera División, el cartel del delantero kosovar está por las nubes. Si bien a nivel nacional se codea con Kylian Mbappé o Lamine Yamal; a nivel internacional se le tiene que añadir nombres como el de Harry Kane o Erling Haaland. Su año, sin lugar a dudas, es histórico para él y para el Mallorca. Lo era incluso durante el mercado de invierno, donde ciertos equipos tocaron a la puerta del club bermellón para preguntar por la situación de Muriqi.

Mientras que la temporada no está siendo tal y como se esperaba en la isla, los números goleadores de Muriqi son lo único salvable de un curso muy deficiente. Con cambio de entrenador incluido, el kosovar se ha encargado de ser prácticamente el único capaz de ver puerta. Sus 19 tantos así lo corroboran. El último, uno de los más especiales: en el descuento para ganar al Real Madrid. "Exploté. Empecé a correr hasta la bandera y empecé a sentirme raro. Me empezaron a caer lágrimas. No podía perjudicar al Mallorca por culpa de mis emociones con Kosovo", confiesa el kosovar en una entrevista en Fibwi.

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La posible salida de Muriqi en invierno

En esa entrevista, Muriqi explica que en invierno, hace pocos meses, tuvo la posibilidad de marcharse del Mallorca. El Fenerbahçe toco la puerta de Pablo Ortells y se interesó por el delantero bermellón. La respuesta del club fue tajante. "Era justo antes del partido del Rayo Vallecano. No sé si era el Fenerbahçe. Sí, te digo sí. Y hablaron con Pablo y después del partido contra el Rayo Vallecano, Pablo me vino… Es que estoy comentando muchos secretos, tío. No sé si me va a enfadar Pablo, pero bueno. Solo me comentó Pablo, estábamos justo aquí en el Players, y me dijo que, mira, si había hablado con el representante, pero no, imposible, no te vendemos", cuenta Muriqi.

"Yo le dije vale, porque yo se lo dije a Pablo: está en vuestra mano. Si el club va a ganar mucho dinero, si tú con ese dinero puedes salvar el club, pues vale, me dejas y yo me voy. Pero si me dices no, que te necesitamos aquí, no me importa el dinero, también me vale, porque estoy muy agradecido y encantado de estar aquí con vosotros", zanja Vedat sobre el tema.