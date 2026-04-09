El último varapalo para Martín Demichelis: pierde a Mateo Joseph lo que resta de temporada

Alberto Cercós García 09 ABR 2026 - 17:01h.

Se le acumula el trabajo y la mala fortuna a Martín Demichelis: otra pieza clave para él, lesionada

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Las malas noticias no cesan en el RCD Mallorca. Tras vencer al Real Madrid en un agónico partido en Son Moix, el trabajo de Martín Demichelis empieza a dar sus frutos. Suman 7 de 12 puntos desde que el argentino cogió las riendas del equipo y encaran la próxima jornada fuera del descenso. Sin embargo, los efectos colaterales de los últimos días no ayudan al optimismo. Y es que a las bajas de Antonio Raíllo por lesión y Martin Valjent por sanción, todo hace indicar que Mateo Joseph tampoco podrá estar disponible este fin de semana ante el Rayo Vallecano. Pero la historia no termina ahí. El delantero bermellón puede haber dicho adiós a lo que resta de temporada.

Sobre las 14 horas, era el propio club quien informaba de una lesión de Mateo Joseph. "Mateo Joseph ha sufrido una lesión en su rodilla izquierda durante la sesión de entrenamiento de ayer. Tras la realización de las pruebas médicas pertinentes, se está a la espera de una decisión conjunta entre el Leeds United y el RCD Mallorca sobre los próximos pasos a seguir", posteaba el equipo en sus cuentas oficiales. El hecho de tener que ponerse en contacto y decidir sobre qué hacer con su equipo de origen ya daba a entrever que no iba a tratar de una simple lesión. Y así es. Tal y como informa Juanmi Sánchez en el diario Última Hora, Mateo Josehp sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Es decir: adiós a la temporada.

Mateo Joseph, pieza importante para Demichelis

Mateo Joseph llegó en verano a la isla como sustituto de Cyle Larin. Mientras el canadiense hacía las maletas a Países Bajos, el cántabro procedente del Leeds llegaba al Mallorca en calidad de cedido. Su rendimiento ha sido algo intermitente e irregular, pero siempre ha cumplido con las expectativas. Si bien únicamente suma dos goles (ambos al Sevilla en el Sánchez Pizjuán) y cuatro asistencias (la última a Vedat Muriqi para el 2-1 contra el Madrid), Joseph se deja el alma en el terreno de juego.

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Cuando llegó Demichelis, Mateo Joseph volvió a encadenar partidos de titular. Lo hizo ante el Osasuna, Espanyol y Elche, siendo el Madrid la única excepción. Sin embargo, suya fue la asistencia para el 2-1. Es, o era, en definitiva, una pieza fundamental para el argentino. Ahora, de confirmarse la fatídica lesión, Demichelis deberá buscar el rendimiento en otros jugadores como Jan Virgili, Zito Luvumbo o Justin Kalumba.