Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 18:13h.

Victoria de enorme valor que impulsa al Mallorca en la clasificación

Sergi Darder reacciona a los pitos a su amigo Joan García: "Lo entiendo, pero después no te quejes y pidas respeto"

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Cuando el Real Madrid parecía haber hecho lo más difícil, el Mallorca le rompió el guion. Con un Leo Román gigante bajo palos y un equipo solidario en cada esfuerzo, los de Demichelis construyeron una victoria de esas que no se explican solo con fútbol. El Mallorca consiguió un 2-1 que dejó a los merengues con una sensación de haber perdido una de esas "nueve finales" que hablaba Arbeloa en la previa.

Las notas de los jugadores del Mallorca ante el Real Madrid

Leo Román (9): Partido descomunal. Sostuvo al Mallorca cuando el Madrid apretó de verdad, con varias paradas de muchísimo mérito ante Mbappé y Güler. Además, apareció en el momento clave tras el descanso para evitar el empate. Solo se le puede reprochar la amarilla por perder tiempo, pero fue decisivo.

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Johan Mojica (6): Cumplidor en defensa y con alguna aparición interesante en ataque. Probó una falta directa que no encontró portería. Correcto en un partido exigente.

Martin Valjent (8): Imperial. Siempre atento al corte, especialmente ante Mbappé, al que incomodó constantemente. Lideró la defensa en los momentos de más sufrimiento.

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Pablo Maffeo (8): Partido de carácter. Intensísimo en defensa ante Vinicius y Mbappé, y además clave en ataque con la asistencia del gol. Cada duelo lo jugó como si fuera el último.

Pablo Torre (5): Intentó aportar con balón, pero sufrió ante la presión del Madrid y no terminó de asentarse. Fue sustituido cuando el partido pedía piernas frescas.

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Omar Mascarell (6): Trabajo oscuro pero necesario. Ayudó a sostener al equipo en el centro del campo, especialmente cuando el Madrid empezó a volcar el juego.

Samú Costa (5): Muy irregular con balón. Perdió varias posesiones peligrosas, aunque sin él el equipo habría sufrido más en lo físico. Fue sustituido.

Morlanes (8): El hombre del gol. Apareció en el momento justo para definir con calidad y adelantar al Mallorca. Además, participó bien en la circulación en la primera parte.

Sergi Darder (6): Inteligente con balón en momentos clave para enfriar el partido. Le faltó algo más de precisión en el último tercio, pero ayudó a gestionar ventajas.

Vedat Muriqi (9): Héroe emocional y futbolístico. Peleó absolutamente todo el partido y tuvo su recompensa con un golazo en el 90’ que desató la locura. Su celebración lo dice todo: este partido también es suyo.

Luvumbo (8): Un dolor de cabeza constante para la defensa del Madrid. Desborde, velocidad y personalidad. Generó varias acciones de peligro y fue el principal argumento ofensivo en muchas fases.

Los suplentes de Demichelis

Mateo Joseph (5): Aportó energía en un tramo donde el equipo necesitaba oxígeno, aunque sin acciones decisivas.

David López (6): Muy serio en defensa. Entró en un momento caliente y respondió bien, incluso frenando alguna acción peligrosa del Madrid.

Jan Virgili (6): Revulsivo interesante. Salió con descaro, encaró y llegó a generar un córner que levantó a la grada.

Antonio Sánchez (n.c)