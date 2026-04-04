Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
LaLiga Primera División
Competicion:

Fechas, horarios y televisiones de la jornada 33 en LALIGA EA SPORTS

Pelota contra el racismo de LALIGA. Cordon Press
Compartir

LALIGA ha publicado los horarios, fechas y televisiones de los partidos correspondientes a la jornada 33 de LALIGA EA SPORTS. Será la que se disputará entre martes 21 de abril y el jueves 23 de abril, de manera adelantada y entre semana.

Martes 21 abril

  • 18:00 – Athletic Club vs CA Osasuna → Movistar + / Gol Play / tdp
  • 20:00 – RCD Mallorca vs Valencia CF → Movistar +
  • 21:30 – Real Madrid vs Deportivo Alavés → DAZN
  • 21:30 – Girona FC vs Real Betis → Movistar +
Miércoles 22 abril

  • 19:00 – Elche CF vs Atlético de Madrid → Movistar +
  • 19:00 – FC Barcelona vs Celta → DAZN
  • 21:30 – Real Sociedad vs Getafe CF → DAZN
  • 21:30 – Rayo Vallecano vs RCD Espanyol → Movistar +

Jueves 23 abril

  • 19:00 – Levante UD vs Sevilla FC → DAZN
  • 21:30 – Real Oviedo vs Villarreal CF → DAZN
Temas