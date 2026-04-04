Competicion:
Fechas, horarios y televisiones de la jornada 33 en LALIGA EA SPORTS
Se jugará entre el martes 21 y el jueves 23 de abril
El Clásico Barcelona - Real Madrid que decidirá LALIGA ya tiene horario y fecha
LALIGA ha publicado los horarios, fechas y televisiones de los partidos correspondientes a la jornada 33 de LALIGA EA SPORTS. Será la que se disputará entre martes 21 de abril y el jueves 23 de abril, de manera adelantada y entre semana.
Martes 21 abril
- 18:00 – Athletic Club vs CA Osasuna → Movistar + / Gol Play / tdp
- 20:00 – RCD Mallorca vs Valencia CF → Movistar +
- 21:30 – Real Madrid vs Deportivo Alavés → DAZN
- 21:30 – Girona FC vs Real Betis → Movistar +
Miércoles 22 abril
- 19:00 – Elche CF vs Atlético de Madrid → Movistar +
- 19:00 – FC Barcelona vs Celta → DAZN
- 21:30 – Real Sociedad vs Getafe CF → DAZN
- 21:30 – Rayo Vallecano vs RCD Espanyol → Movistar +
Jueves 23 abril
- 19:00 – Levante UD vs Sevilla FC → DAZN
- 21:30 – Real Oviedo vs Villarreal CF → DAZN