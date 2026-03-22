Fran Fuentes 22 MAR 2026 - 22:23h.

LALIGA lo ha confirmado de manera oficial este mismo domingo

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LALIGA EA SPORTS ha confirmado el horario y fecha del Clásico de la segunda vuelta entre el FC Barcelona y el Real Madrid. El encuentro, correspondiente a la trigésimo quinta jornada, se antoja que será decisivo por el título liguero. Ahora, el organismo que rige el fútbol profesional español ha determinado su fecha y horario definitivos para su disputa en el Camp Nou.

Así las cosas, el encuentro se disputará el próximo domingo, 10 de mayo a las 21.00 horas en el Camp Nou. Así lo ha revelado LALIGA en las últimas horas, con bastante antelación para toda la planificación tanto de los clubes como de los propios aficionados.

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Los resultados recientes entre FC Barcelona y Real Madrid

En cuanto a los últimos resultados entre FC Barcelona y Real Madrid, el partido de la primera vuelta se saldó con triunfo blanco merced a los goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, con Fermín López transformando el tanto de los barcelonistas. De aquellas, los blancos estaban por delante de los blaugranas en la clasificación, aunque la irregularidad del conjunto madridista con Xabi Alonso propició que el conjunto barcelonista pudiera ponerse por delante en LALIGA.

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Sin embargo, el precedente más reciente es el de la Supercopa de España. Entonces, el FC Barcelona se impuso con cierta suficiencia al Real Madrid. Aunque la primera parte fue bastante competida, con dos a dos y tres goles en el descuento, Robert Lewandowski desequilibraría el encuentro en la segunda mitad y decantaría el título para el conjunto que dirige Hansi Flick. En este sentido, hay cierto equilibrio en los enfrentamientos directos, aunque con ligera ventaja para el Barça, que se llevó un título de ese enfrentamiento directo.

Por si fuera poco, hay una ventana abierta a otro Clásico esta temporada. Sería en la final de la UEFA Champions League, siempre y cuando ambos conjuntos logren pasar tanto en la fase de cuartos de final como en las semifinales. Hace 15 años que no se enfrentan en competición europea.