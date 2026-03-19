Ángel Cotán 19 MAR 2026 - 10:02h.

Los tres grandes nacionales continúan adelante

Cuadro de Champions League 2026 y cruces de cuartos de final

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MadridSemana perfecta para los equipos españoles en la UEFA Champions League. El Real Madrid fue el primero en confirmar su presencia en los cuartos de final del torneo tras asaltar el Etihad Stadium y hacer aún más bueno el resultado de la ida. A renglón seguido, el FC Barcelona arrolló al Newcastle y el Atlético de Madrid confirmó su pase a la siguiente ronda pese a caer ante el Tottenham en el choque de vuelta.

Con los cuadro definidos, dos de los nuestros ya saben que se enfrentarán por un puesto en las semifinales de la mayor competición a nivel de clubes. Hansi Flick y Diego Pablo Simeone volverán a verse las caras tras el último episodio copero. Por su parte, los blancos deberán medir fuerzas con el Bayern de Múnich.

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Habrá que esperar al próximo mes de abril para conocer el desenlace de estas dos eliminatorias, pero lo que sí saben los tres equipos españoles es la importante cantidad de dinero que han percibido por alcanzar esta fase del torneo.

Por qué el Barcelona gana más dinero que Madrid y Atlético en cuartos de Champions

Además del prestigio deportivo, el otro gran premio de la Liga de Campeones son los importantes ingresos que reparte. Pese a cambiar su formato, la Champions sigue ofreciendo premios por victorias y empates, unas variables que han ido llenando las arcas de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Los triunfos suponen 2,1 millones de euros, mientras que los empates se recompensan con 700.000 euros, pero... ¿Cuántos millones han ganado cada uno?

La entidad azulgrana se lleva la palma en estos cuartos de final. El Barcelona acumuló en la Fase de Liga un total de 49,5 millones de euros, a los que habría que sumar 11 millones por alcanzar los cuartos. Las ganancias totales del equipo de Flick se sitúan en los 60,5 millones de euros.

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Los colchoneros ingresaron en la Fase de Liga 33,8 millones de euros, alcanzando tras superar al Tottenham un total de 44,8 millones de euros. Por su parte, el Real Madrid ha alcanzado una suma total de 52,1 millones de euros. En estos premios hay que tener en cuenta los 18 millones de euros que brinda la Champions por participar de inicio.