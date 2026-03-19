Irene Junquera, sorprendida con la celebración de Lamine Yamal a lo Cristiano Ronaldo

Saray Calzada 19 MAR 2026 - 08:41h.

En ElDesmarque madrugada han analizado las celebraciones de Lamine Yamal y de Fermín López

Roberto Gómez rebaja la euforia en Barcelona tras pasar a los cuartos: “El Newcastle es un equipito”

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Lamine Yamal demuestra partido a partido que no tiene techo. A sus 18 años es uno de los líderes del actual Barça y ante el Newcastle volvió a ver portería. El delantero le pidió la pena máxima a Raphinha y no le tembló el pulso para marcar. Tras el gol, el internacional española se fue a la valla publicitaria y se sentó como en su día hizo Cristiano Ronaldo tras hacer un hat-trick al Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions. En ElDesmarque madrugada han analizado estos gestos.

"A mí me ha sorprendido. Ya lo ha hecho más veces. Tengo esa imagen de Cristiano Ronaldo", decía la periodista. Nacho Peña también destacaba la falta de creatividad en las celebraciones. Fermín López marcó también ante el Newcastle y se subió a la valla y extendió los brazos como en su día hizo Leo Messi o en la actualidad Jude Bellingham. "Falta originalidad en esta juventud".

El Barça presenta su candidatura

Más allá de lo anecdótico, el Barça ha presentado su candidatura al título de la Champions. El año pasado se le escapó por poco y en este no quieren volver a fallar. En los cuartos habrá duelo español ya que se enfrentan al Atlético de Madrid. Los del Cholo Simeone ya saben lo que es eliminar a los de Flick en una eliminatoria. En las semifinales de la Copa del Rey se enfrentaron y gracias al gran partido de ida en el Metropolitano, los rojiblancos pasaron a la final.

Ahora ya saben los errores que cometieron y no pueden volver a pasar para que esta vez caiga de su lado. El FC Barcelona ha demostrado ser uno de los equipos más letales en ataque, pero en ocasiones la contundencia defensiva les pasa factura. Flick sabe que ese es el punto a mejorar y tendrán que hacerlo para no cometer errores del pasado.