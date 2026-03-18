Fran Fuentes 18 MAR 2026 - 22:08h.

La euforia se ha instalado entre la hinchada barcelonista tras el 7-2 al conjunto inglés

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La afición del FC Barcelona se ha mostrado exultante después del triunfo frente al Newcastle por siete goles a dos. Y es que, después del partidazo mostrado por los jugadores barcelonistas, los culés han salido súper satisfechos del Camp Nou. El ambiente, con el estreno de la grada de animación en la UEFA Champions League, ha sido idílico, y el fútbol ofensivo de los de Hansi Flick se ha impuesto de una manera rotunda y efectiva. De este modo, como es normal, la alegría y la euforia se ha extendido entre los barcelonistas presentes en el estadio. Entre ellos, ya hay quien avisa al Atlético de Madrid y a Diego Pablo Simeone de cara al cruce de cuartos de final.

"Un partidazo increíble, la verdad. Es la primera vez que vengo a unos octavos de Champions aquí en el campo", comentaba un aficionado. "Vamos a ir al Metropolitano seguro, a animar y aquí otra vez de nuevo en la ída, y una locura de verdad", admite. Este mismo hincha siente que la afición ha marcado la diferencia: "Pues yo te diría que el campo, porque hostia, era gusto ver a la gente animar tanto y los jugadores que se dejan el alma por el equipo. Y ahora por Atlético de Madrid, eh", avisaba, antes de mandarle un mensaje al Cholo: "¡Simeone! Que no se va a poder repetir lo de la otra vez. Que se preparen".

"A Simeone le vamos a meter cinco", decía un aficionado veterano. "Ya te puedes ir preparando, Simeone, porque vamos a por ti y a por el Atlético. La revancha", afirmaban otros dos fans. "Yo me veo en semifinales ya. ¿Con esta gente y esta confianza? Increíble", decía otro. "Estamos a full. Vamos. Que se ponga vídeos de la ida de la copa porque no la va a volver a ver. No, no. Irrepetible. Disfrutad", le decía a Simeone. ¡A los amigos del Atlético, a por vosotros! ¡Vamos por vosotros!", advertía otro fan. En este sentido, otros más jóvenes fueron aún más contundentes: "El Madrid, contra el Bayern, fuera. El Atlético, en cuartos, fuera también", vaticinaba un culé. "¡Simeone, espabila un poco que te vamos a comer! Chaval, espabila un poquito", avisaba otro barcelonista.

Queda claro que, tras el partido de vuelta de los octavos de final, la euforia se ha instalado en el barcelonismo. Eso sí, habrá que esperar hasta el 7 u 8 de abril para la ida de la siguiente eliminatoria. Entre medias hay incluso un parón de selecciones, por lo que todavía falta un mundo.