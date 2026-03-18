Pablo Sánchez 18 MAR 2026 - 21:16h.

Uno por uno y notas del Barcelona ante el Newcastle, con cuatro sobresalientes y dos suspensos

Ambos futbolistas no pudieron terminar el partido

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El Barcelona ya disfruta con calma de su clasificación para los cuartos de final de la Champions. El equipo de Hansi Flick pasó por encima del Newcastle, pese a una primera parte bastante apretada. El técnico germano se mostró satisfecho tras el partido que protagonizaron sus pupilos. También tranquilizó a la afición blaugrana ante las lesiones de Eric y Joan García.

Tanto el central como el portero tuvieron que abandonar el partido antes de tiempo. Eric lo hizo en la primera parte debido a unas molestias y el meta tuvo que marcharse en la segunda parte. Ambos contratiempos se producen, además, a dos días de que Luis de la Fuente facilite la nueva convocatoria de España para sus próximos compromisos.

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Tras el choque, Hansi Flick transmitió calma al entorno culé, aunque prefiere esperar. "Tenemos que ver. Podemos decir que no es muy grave pero todavía tenemos que esperar", comentó ante los micrófonos de Movistar.

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El análisis de Hansi Flick

El técnico admitió que el partido se volvió loco desde el inicio y que los suyos estuvieron mejor en la segunda parte. Detectó los problemas del Barça en el primer tiempo y cómo los corrigió en el descanso charlando en el vestuario.

Análisis de la victoria: "Ha sido un partido loco, en la primera parte no hemos estado finos, en la segunda mejor y hemos podido tener el balón y controlarlo. Creo que también ese tercer gol nuestro nos ha dado la posibilidad de volver al partido y ha sido muy positivo".

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Corrección de los errores: "En la primera parte hemos jugado demasiado balón directo y hemos perdido muchos balones. Contra un rival como este que tiene mucha velocidad y transiciones no era lo que deseábamos. Habíamos hablado de controlarlo más en la segunda parte".