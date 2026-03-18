Miguel Casado 18 MAR 2026 - 20:44h.

El guardameta se ha lesionado en el último tramo del partido

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Joan García, portero del FC Barcelona, se ha lesionado en el último tramo del partido ante el Newcastle. El guardameta se ha visto obligado a pedir el cambio pasado el minuto 80 de partido, después de sufrir molestias en el gemelo de su pierna izquierda.

Después de recibir un balón y entregárselo a un compañero, el ex del Espanyol se quedó en su área tocándose esa parte de su extremidad y unos instantes después llamó la atención del árbitro y del staff de su equipo.

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Tal y como informa As, las primeras exploraciones apuntan a una rotura muscular que le mantendrá de baja unas tres semanas.

Luis de la Fuente, pendiente de Joan García

El infortunio llega para el futbolista catalán a dos días de que Luis de la Fuente dé la lista de convocados de la Selección Española para el parón FIFA del mes de marzo.

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Joan apuntaba a colarse en la relación de futbolistas internacionales por primera vez en su carrera, pues después del buen papel que ha desempeñado en sus primeros meses en el Barça, se había colocado como uno de los favoritos, incluso, para ser titular en el Mundial del próximo verano.

Pero la desafortunada lesión que ha sufrido ante el Newcastle, cuando el partido ya estaba totalmente resuelto, coloca a los habituales Unai Simón, Álex Remiro y David Raya como claros candidatos a ocupar esa demarcación en la convocatoria de la Selección.

Para el Barça, la baja de García conduce a la titularidad de Wojciech Szczesny, que ya ha aparecido con frecuencia en las últimas temporadas. Habrá que esperar al parte médico del club para conocer el alcance exacto de la lesión y los partidos que se perderá, pero se prevé que no juegue las jornadas 29 y 30 de LALIGA, ante el Rayo Vallecano y Atlético de Madrid.

El parón de por medio puede ayudarle a llegar a la ronda de cuartos de final de la Champions, que se jugará a partir del 7 de abril.