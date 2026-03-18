Saray Calzada 18 MAR 2026 - 08:28h.

Hansi Flick no fue tan optimista con la renovación y David Ibáñez en ElDesmarque madrugada desveló el sentir de su familia

Jorge Picón señala el punto débil del Barça que les puede costar la Champions

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El FC Barcelona afronta el partido de vuelta contra el Newcastle con ganas de seguir avanzando en la Champions y con la intención de conseguirla tras varios años resistiéndose. En la previa al duelo contra los ingleses, Joan Laporta aseguraba que la renovación de Hansi Flick está encaminada y que es cuestión de poco tiempo que el alemán acabe firmando su continuidad. El técnico en sala de prensa era más prudente y no alentaba estas palabras del futuro presidente culé. En ElDesmarque madrugada se han analizado y David Ibáñez ha desvelado cuál es el deseo de su familia.

"No me han sorprendido las palabras de Flick, porque alguna vez lo había dejado entrever que tampoco se iba a volver loco, una vez saliese del Barcelona, por trabajar. Siempre ha recordado su figura como abuelo, tiene nietos y disfruta mucho de ellos. Es evidente que él está encantado en Barcelona y con el Barcelona, con Joan Laporta, con Deco, y que por una cuestión de edad no se plantea entrenar en otro equipo, a no ser que le venga Arabia Saudí con una talegada", decía David Sánchez sobre la situación del alemán.

A estas declaraciones, David Barral hacía un apunte: "A lo mejor es que no le apetece pertenecer a este circo, porque no está acostumbrado. En los equipos en los que ha estado han sido serios", decía el exjugador.

¿Seguirá Hansi Flick después de 2027?

A Flick le queda un año más de contrato, pero el Barça lo quiere extender hasta 2028. El alemán dijo en sala de prensa que esta decisión no solo la va a tomar él. Su familia y el deseo que esta tenga también va a formar parte. David Ibáñez contaba en ElDesmarque madrugada que quizás esta no quiere que continúe. "Por lo que sabemos, la familia intenta convencerle para que cumpla ese año de contrato que le queda y se retire", comentaba el periodista.

"Estoy muy contento aquí, pero debo hablar con mi familia. Hay tiempo para hablar de todo esto", dijo Flick en rueda de prensa. Por lo que deja claro que la opinión de sus seres queridos tendrá peso.