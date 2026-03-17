Celia Pérez 17 MAR 2026 - 11:06h.

El presidente electo apunta que el alemán quiere seguir

La celebración viral de Joan Laporta con champán y baile al intuir su victoria en las elecciones del Barça

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Joan Laporta está pletórico Tras imponerse a su rival Víctor Font en las elecciones de este domingo, el dirigente culé volverá a ser el presidente del FC Barcelona cinco años más. Y lo hará al lado de sus hombres de confianza como es Deco y Bojan Krkic al frente de la dirección deportiva, y también con Hansi Flick, el técnico que ha conseguido dar un giro al equipo y con el que ya tiene la renovación más que encarrilada.

Así de claro lo ha dejado Joan Laporta en unas declaraciones en RAC 1, donde asegura que la continuidad del técnico alemán está casi enfilada y que se hará oficial muy pronto. "La intención que tenemos todos es renovar. Acaba en el 2027 y siempre queremos que trabaje con un año más de contrato por delante. Hansi también está a favor. Vamos a anunciar su renovación lo antes posible porque creemos que es lo mejor", señaló.

Un poco más en el aire ha dejado la continuidad de Deco, del que también quiere ampliar su contrato y señala que acabara ocurriendo. "Me gustaría que Deco siguiera. Hace un trabajo extraordinario y hacen un tándem muy bueno con Flick. Se llevan muy bien personalmente y también profesionalmente y eso no es fácil porque los dos saben mucho de fútbol. Espero que Deco esté de acuerdo en continuar. Creo que sí. Deco es más reservado e introvertido. Sufre mucho con su trabajo, pero le gusta y debe seguir. Estamos muy bien con los dos y nos van a traer éxitos", más.

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La continuidad de ambos son algunos de los retos que Joan Laporta tiene por delante en este nuevo mandato, pero no los únicos. El dirigente culé deberá hacer frente también al control de la deuda del club, la finalización del Espai Barça, la construcción del nuevo Palau o la reconciliación con Messi, entre otros temas.