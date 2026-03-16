Andrea Esteban 16 MAR 2026 - 00:18h.

Font considera que los resultados deportivos y el regreso al Camp Nou influyeron en el voto

Hansi Flick y los jugadores votan en las elecciones del FC Barcelona y Joan Laporta monta la fiesta

Compartir







La noche electoral en el FC Barcelona dejó un ganador claro: Joan Laporta. Con más del 70% de los votos escrutados y una ventaja contundente, el actual presidente se aseguró continuar al frente del club durante los próximos cinco años.

Tras conocerse los resultados, su rival en las urnas, Víctor Font, compareció ante los medios para analizar su derrota, felicitar al presidente electo y explicar los factores que, en su opinión, han marcado el voto de los socios azulgranas.

Víctor Font felicita a Laporta

El candidato de la plataforma Sí al Futur comenzó su comparecencia reconociendo la victoria de su rival y agradeciendo el apoyo recibido por parte de los socios que apostaron por su proyecto. “Quiero empezar felicitando a Joan Laporta, presidente electo, por su victoria incontestable”.

Font también quiso mostrar su agradecimiento a quienes respaldaron su candidatura, aunque reconoció que los resultados no han sido los esperados. Además, lamentó que la participación en las elecciones, situada en torno al 42,34%, no haya sido mayor. “Quiero agradecer a todos los socios que han dado apoyo a la candidatura del cambio. Es obvio que no hemos conseguido los resultados que esperábamos, pero nos hubiera gustado que la participación hubiera sido más alta”.

A pesar del resultado, el empresario dejó claro que seguirá defendiendo su visión de club en el futuro. “Llevo años luchando para que el Barça que yo sueño sea una realidad. Creo mucho en esta causa, independientemente del rol que tenga”.

Las claves de la victoria de Laporta

A la hora de analizar la amplia diferencia en las urnas, Font señaló dos factores que, a su juicio, han sido determinantes: el momento deportivo del primer equipo y el regreso al Camp Nou.

El candidato considera que ambos elementos han pesado más que otros debates sobre la gestión del club. “La pelota y el resultado deportivo cuentan mucho. Esto y el regreso del Camp Nou están por encima de muchas cosas sociales y económicas que no funcionan”.

Y añadió la frase que resumió su análisis de la derrota: “Esto ha pasado por delante de lo otro”.

Font reconoció que la diferencia final en las urnas le sorprendió, aunque insistió en que el proyecto que defiende sigue teniendo recorrido dentro del barcelonismo. “Es obvio que cuando quieres ganar unas elecciones y hay una diferencia grande es una sorpresa”.

Finalmente, el candidato defendió que el debate sobre el modelo de club continuará en los próximos años. “Estoy convencido de que esta causa es noble y va mucho más allá del resultado cortoplacista del primer equipo. En los próximos años este debate seguirá”.

Tras sus declaraciones, Font se dirigió a la carpa de la candidatura ‘Defensem el Barça’ para felicitar personalmente a Joan Laporta por su victoria.