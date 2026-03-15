Joaquín Anduro 15 MAR 2026 - 23:57h.

Los socios del Barça refrendan su confianza en Laporta

Hansi Flick y los jugadores votan en las elecciones del FC Barcelona y Joan Laporta monta la fiesta

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Los socios del FC Barcelona han refrendado su confianza en Joan Laporta reeligiéndole como presidente azulgrana en los comicios celebrados este domingo tras haber obtenido 32.934 votos (el 68,18%) por encima de los 14.385 apoyos (el 29,78%) de Víctor Font en una oficialidad ya confirmada por los sondeos. El abogado catalán ampliará su segunda etapa al frente del club al derrotar al otro candidato que pasó el corte, tras una campaña de mensajes cruzados entre partidarios de uno y otro candidato.

Los primeros sondeos ya indicaban la victoria del que ha sido el máximo dirigente blaugrana entre 2003 y 2010 y desde 2021 hasta hace unas semanas, cuando tuvo que dimitir para volver a presentarse de nuevo. Ni siquiera las palabras de Xavi Hernández hace una semana señalándole al no querer que Leo Messi volviera al Barça le han lastrado para volver a tomar el mando.

También ha sido clave para ello el apoyo de Hansi Flick, manifestado en público, y de los jugadores del Barcelona, con quienes montó la fiesta en la carpa electoral este domingo cuando votaron tras el partido ante el Sevilla. Joan Laporta deberá liderar ahora el paso definitivo del Barcelona para acabar con la crisis económica que ha lastrado los últimos mercados de fichajes y estrenará el Camp Nou ya una vez finalicen las obras.

Poca participación en las elecciones al Barça de 2026

48.480 socios han participado este domingo en las elecciones a la presidencia de FC Barcelona, un 42,34% de los 114.504 electores, según ha informado el vicepresidente en funciones del club y secretario de la junta directiva, Josep Cubells, tras el cierre de los centros de votación.

43.282 personas han votado en el Spotify Camp Nou de Barcelona, 2.223 en Girona, 1.672 en Tarragona, 741 en Lleida y 562 en Andorra.

Con 48.480 votos, los comicios han quedado lejos del récord de participación registrado en 2010, con 57.088, y también de los 56.360 de 2021, condicionada por el voto por correo habilitado excepcionalmente en el contexto de la pandemia. Sin embargo, sí se superó la participación de los comicios de 2015, 47.270 votos.

Asimismo, este 42,34% de participación supone la cifra más baja en unas elecciones a la presidencia del Barcelona desde el 34,38% registrado en 1997.