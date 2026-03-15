Pablo Sánchez 15 MAR 2026 - 19:27h.

Gavi regresa 204 días después y se lo agradece a Hansi Flick: “Ha estado conmigo como un padre”

Exigente con el juego de su equipo

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Hansi Flick compareció ante los medios visiblemente satisfecho por la goleada del Barcelona ante el Sevilla por 5-1. Una victoria más y un partido menos. Esa es la conclusión de un técnico feliz por la victoria de los suyos, aunque algo crítico con ciertos momentos del duelo y del juego de los suyos. También analizó ciertos nombres propios como el de Pedri ,Gavi o Lamine Yamal.

Este último entró al campo en el segundo tiempo después de que Flick le diese descanso de cara al partido del próximo miércoles frente al Newcastle. El técnico respondió ante los micrófonos por qué le había dado entrada con el duelo sentenciado y comentó los problemas físicos que tenía Rooney Bardghji. "Es bueno jugar, es la idea. Rooney tenía problemas y teníamos que cambiarlo", expresó el míster alemán.

La rueda de prensa de Hansi Flick

Análisis de la victoria: "Muchas cosas van por buen camino, pero algunas situaciones en el campo... Tenemos tres puntos más, un partido menos, marcamos cinco goles, bonito de ver. Sé que tenemos muchos partidos, para algunos jugadores son muchos. Tenemos que estar focalizados en el siguiente partido porque el Newcastle es un gran equipo".

Raphinha: "Lo dije antes, con muchas cosas estoy feliz, pero siempre tenemos que pensar cómo hacerlo mejor. El miércoles tenemos un gran partido que decide si seguimos adelante o no. Todo el mundo está feliz ahora, pero para mi es importante mejorar en algunas situaciones y hacerlo mucho mejor".

Día de elecciones: "No te lo voy a decir proque es un secreto. Lo vi en mi oficina, en el estadio. No he visto esto antes, es especial. Todo el mundo está feliz, es un gran día. No soy negativo, solo pienso en cómo hacerlo mejor. Hemos hecho cosas muy bien, pero tenemos que trabajar en ciertas cosas para hacerlo mejor

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Joan García: "Por supuesto un portero no está feliz si encaja goles. Tenemos que ser más listos jugando cuando vamos ganando 5-1. Podemos controlar mejor el partido en los últimos 10 minutos".