El Dépor niega cualquier oferta del Sporting por Yeremay Hernández

Celia Pérez 15 JUN 2026 - 12:57h.

El canario ha sido protagonista en la prensa lusa este fin de semana

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En A Coruña son muy conscientes que toca vivir un nuevo verano en el que el nombre de Yeremay Hernández será uno de los grandes protagonistas. El canario fue el timón de barco del Dépor para el ascenso a LALIGA EA SPORTS y eso aumenta aún más el interés de sus pretendientes. No es nuevo que el extremo lleva ventanas acumulando pretendientes, especialmente con el Sporting de Portugal como principal candidato, aunque desde Riazor por el momento aseguran que no tienen ninguna propuesta.

Y es que este fin de semana A Bola colocaba en portada a Yeremay Hernández y destacando que el futbolista quiere al Sporting de Portugal. Todo ello no ha alterado la paz en el cuadro herculino, que según cuenta Deportes Cope Coruña, en el club gallego no han recibido aún ninguna oferta formal por él. Así que por el momento, sin haber recibido propuesta por escrito, en el club guardan la calma por un futbolista que ya ha demostrado en más de una ocasión que su intención es seguir vistiendo la elástica deportivista.

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El atacante tiene contrato en vigor y un clausulazo que ronda los 150 millones de euros. En el seno herculino tranquiliza que las primeras palabras de Yeremay a la hora de hablar de su futuro tras el ascenso fueran remitiéndose a su contrato. El canario está donde quiere, en el equipo que le vio crecer y cumpliendo el sueño de jugar en la élite dentro de unas cuantas semanas.

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De hecho, hace unas semanas, Benassi recordaban las ofertas que recibieron en el pasado por el canario y su firme continuidad de seguir en el Dépor. "Hubiera sido la venta más cara de siempre en Segunda. En enero hubo unas conversaciones, pero no era el momento para liberarlo. Ni a él ni al resto", agregó.