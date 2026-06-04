Pablo Sánchez 04 JUN 2026 - 16:55h.

Fernando Soriano cocina el puzle de la retaguardia del Deportivo: una salida y un fichaje

Transmite tranquilidad al hablar sobre la próxima temporada

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Será inevitable hablar de Yeremay Hernández este verano como lleva sucediende en los últimos dos años. El canario fue el timón de barco del Dépor para el ascenso a LALIGA EA SPORTS y aprovecha estos días para tomarse un merecido descanso. Mientras tanto, muchos opinan sobre su futuro. El atacante tiene contrato en vigor y un clausulazo que ronda los 150 millones de euros. Los obstáculos son difíciles de solventar por parte de sus interesados, aunque en el Dépor no se quiere dar todo por hecho.

En el seno herculino tranquiliza que las primeras palabras de Yeremay a la hora de hablar de su futuro tras el ascenso sean remitiéndose a su contrato. El canario está donde quiere, en el equipo que le vio crecer y cumpliendo el sueño de jugar en la élite dentro de unas cuantas semanas. Ahora, como ha dicho recientemente, solo desea descansar y volver con las pilas cargadas para lo que se avecina.

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Desde el club se apoyan en estas palabras, tal y como hizo su director ejecutivo Massimo Benassi. El dirigente confirmó que Yeremay no está en el mercado y confía en que no se mueva de allí ante semejante cláusula, aunque no lo puede dar por hecho. Dicho de otra forma, prefiere tirar de cautela.

Las palabras de Fernando Soriano con Yeremay

En este contexto, Fernando Soriano también se sumó a opinar sobre el futuro del chico. Durante una entrevista en La Opinión de A Coruña, el director deportivo confía en poder seguir contando con él la próxima temporada, aunque prefiere guardar cautela ante un verano que se espera largo en este apartado. Además, desveló la charla que mantuvo con Yeremay sobre su futuro. "Yere, en ese sentido, tiene que estar tranquilo. Lo que le digo a Yere es que si viene, si pasara algo es porque es algo bueno. Si me preguntan, yo creo que Yeremay va a estar el año que viene aquí, a partir de ahí el verano es muy largo", agregó.