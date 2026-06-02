Pablo Sánchez 02 JUN 2026 - 09:04h.

Fernando Soriano saca pecho del Dépor al hablar del futuro de Yeremay: "Ofrece otras cosas"

Desea jugar con el Dépor en LALIGA EA SPORTS

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Llegó el verano y el tiempo de descansar. En el caso del Dépor, de una manera plácida después de lograr el ascenso a LALIGA EA SPORTS. El club consiguió el objetivo y ahora toca armar un proyecto competente para pelear en la élite. Todos esperan que en ese vestuario siga Yeremay Hernández. El canario es el timón de de este equipo, pero a su vez un futbolista muy reclamado en el mercado. Por suerte, hay contrato de por medio y mucha voluntad de seguir y para nada desligarse ante el ruido que sigue llegando a las oficinas de Riazor.

Desde hace bastante tiempo, el nombre de Yeremay está siempre sobrevolando agendas. El Dépor lo blindó y el jugador está encantado de crecer de la mano de su club. Siempre que le han preguntado por una posible salida, se ha remitido a su contrato y a las ganas que ahora tiene de jugar con el conjunto herculino en LALIGA EA SPORTS.

En los últimos días se ha hablado mucho del interés que existe desde Portugal en su fichaje. El Sporting vuelve a poner el foco en él y el Benfica también se suma a ese interés. Sin embargo, Yeremay se muestra tranquilo y se remite a su contrato, tal y como expresó durante su última entrevista en la revista Récord.

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La opinión de Yeremay

"Tengo contrato hasta 2030 y no pienso en nada que no sea irme de vacaciones. No puedo decir nada que no sea eso. Yo he apostado siempre por el Dépor incluso en momentos donde otros se hubieran ido a otro equipo. Seguramente por eso el club me tiene cariño. Estoy disfrutando de lo que estamos viviendo. Ahora que terminó la fiesta, quiero descansar la cabeza tras una temporada muy dura. Estoy tranquilo, dejo todo en manos del club y de mis agentes", expresó el canario.