Fran Fuentes 26 MAY 2026 - 08:47h.

El grancanario muestra su gran compromiso con el Deportivo y ni siquiera tiene claro que se vaya a ir

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Yeremay Hernández ha sido una de las figuras más destacadas del ascenso del Deportivo de La Coruña a LALIGA EA SPORTS. El extremo grancanario ha sido decisivo en un gran número de partidos, ya sea matando a la contra, decidiendo desde el punto de penalti o con auténticos golazos de fantasía. No es de extrañar que muchos aficionados herculinos tengan la inquietud de cuándo se marchará de Riazor. Las ofertas se han sucedido en los últimos dos años, pero él siempre ha mostrado su compromiso. Es por eso que el jugador ha querido transmitir tranquilidad en este sentido, aunque sabe que es posible que se dé antes de lo que muchos esperan.

Sobre la importancia que tiene el jugador para el equipo, Antonio Hidalgo tiene claro que es clave: "Voy mucho más a lo personal. Lo deportivo todo el mundo lo conoce. Yere es un chico encantador que ha tenido una presión muy grande desde el año pasado. Él sabe lo que pienso de él, hemos hablado mucho. Todos tenemos que ayudarle en esa parcela de tranquilidad", explica.

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Y es que el grancanario ha tenido muchos dolores a lo largo de la temporada, pero siempre ha antepuesto el equipo a sus dolores: "Él ha sufrido mucho durante este año, ha sentido también ese sufrimiento que le puede llevar a otro nivel y nos ha ayudado muchísimo. Con esas molestias de pubis ha hecho todo lo posible por estar con nosotros, en los últimos partidos ha acabado en un estado de forma, para mí, buenísimo", reconoce.

En este sentido, Antonio Hidalgo tiene claro que la importancia de Yeremay Hernández no es solo deportiva, sino también a nivel de club e identitaria: "Siempre que hablamos, él quiere ser determinante con el balón, y yo le digo que hay muchísimas cosas más. Nos da mucho sin balón. Esa entrega y esa identidad con el club, que para mí es la base y la seña de identidad del club: la cantera", asevera.

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El adiós de Yeremay Hernández del Deportivo: "Me encantaría salir por la puerta grande"

Sobre su temporada y su lesión ha hablado también Yeremay Hernández, también presente en El Partidazo de COPE: "Cuando pare, seguramente me deje de doler. Con el trabajo en el gimnasio y fortalecerme, va a ir a mejor seguro", explica. Y es que Yeremay se ha aguantado el dolor en numerosos partidos para tratar de ayudar a sus compañeros: "He mentido muchas veces. Llega un punto que me dolía y tenía que decirlo porque se me veía de culo en el campo", comenta, entre risas.

Sobre su futuro, el grancanario tiene muy claro que su salida tiene que ser tras un gran logro deportivo, aunque no tiene ni idea de cuándo será: "Yo estoy muy feliz aquí en el Dépor, y ponerme la camiseta del Dépor todos los de semana es especial y es la hostia. Se lo decía al consejero delegado, que me encantaría salir del Dépor por la puerta grande. No sé si voy a salir este mercado, el siguiente, el otro, o igual no salgo. Pero, cuando me vaya, que sea por la puerta grande. Yo ahora mismo estoy disfrutando del Dépor, estoy tranquilo porque estoy en mi casa, y no pienso en otra cosa que no sea el Dépor ahora mismo", reconoce.

Es entonces cuando el público empezó a corear "Yere, quédate", pidiéndole al extremo que siga en el Deportivo. En este sentido, Massimo Benassi, CEO del Deportivo, tiene claro que va a continuar en la disciplina herculina: "Yo creo que sí. Si me lo preguntas a mí, yo creo que sí. Es complicado, el que saque a Yeremay, no es 'pues oye, quiero salir y salgo'. Tan fácil no es", sentencia.