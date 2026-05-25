Celia Pérez 25 MAY 2026 - 12:15h.

El club herculino tiene una opción de compra obligatoria en caso de ascenso

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El Dépor regresará la temporada que viene a Primera división. El cuadro de Antonio Hidalgo ha conseguido confirmar el ascenso directo una jornada antes de finalizar la temporada y A Coruña es una auténtica fiesta. En medio de la celebración, el club ya comienza a dar los primeros pincelazos de una plantilla en la que ya tiene confirmado el nombre de José Gragera. El equipo ejerce la opción de compra automática que se incluyó por el jugador en caso de conseguir el cambio de categoría, y por lo que el Espanyol se llevará un pellizco.

Tal y como desveló la Opinión A Coruña el verano pasado, el futbolista llegó en calidad de cedido a Riazor con una opción de compra obligatoria por parte del Dépor si conseguía el ascenso a Primera división de 1,5 millones de euros. Hay que tener en cuenta que dicha cantidad no irá en su totalidad a las arcas pericas, ya que en su momento el Sporting de Gijón, equipo en el que se formó, se reservó un 30% de sus derechos.

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De esta forma, 450.000 euros se quedarían en las arcas del conjunto asturiano, y poco más de un millón, 1.050.000 euros, se marcharían al cuadro perico. El centrocampista se quedará en Riazor después de una temporada bastante discreta. Gragera solo ha participado en 14 partidos durante toda la temporada, once en LALIGA Hypermotion y tres en Copa, acumulando solamente 733 minutos. En la mayor parte de los encuentro ha sido suplente, sin disputar ni un solo minuto.

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Ahora con ya con la opción de compra ejercida por parte del Dépor, el club deberá decidir el futuro más cercano del futbolista. Por delante queda aún un largo verano en que la dirección deportiva restructurará una plantilla para competir en el soñado regreso a Primera división.