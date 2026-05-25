María Trigo 25 MAY 2026 - 23:54h.

El delantero revela sus recuerdos de la infancia y muestra su reacción tras la llamada de Luis de la Fuente

El posible once de gala de España en el Mundial

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Borja Iglesias va a jugar el Mundial con España. Ha sido uno de los delanteros elegidos por Luis de la Fuente y el jugador del Celta de Vigo va a cumplir uno de los sueños de todo niño. Con lágrimas en los ojos y desvelando momento íntimos, el ariete gallego ha desvelado en sus redes sociales sus sentimientos tras irse a México, Canadá y Estados Unidos con la Selección Española.

Revelando una foto suya de sus inicios y las caras de emoción de él, de su pareja Maria Valero, de su hermana y de sus padres, Borja Iglesias ha confesado los recuerdos de su infancia soñando en jugar un Mundial, en ser "Raúl, Morientes, Fernando Torres o David Villa" a la vez que "escuchaba el abucheo de la afición rival lanzando un penalti". Insiste en su felicidad tras "muchos años intentando protegerme de la decepción y del dolor de los fracasos". A continuación, la carta completa del delantero de la Selección.

Emotivo y largo mensaje de Borja Iglesias

Recuerdo en mi infancia esos días calurosos de junio en clase. Nunca fui un estudiante excelente, pero me las apañaba para que me fuese bien. Mientras estaba en clase deseaba salir para pisar el patio antes que nadie y ponerme a jugar.

No es que en verano el plan fuese distinto al del resto del año, pero cuando había un Mundial todo se vivía de otra forma. Salían los cromos, las camisetas de las selecciones y algunos de los videojuegos favoritos también lanzaban su versión World Cup.

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Recuerdo que yo ya fantaseaba con los delanteros que ese año estarían sí o sí en esa Copa del Mundo. Raúl, Morientes, Fernando Torres, David Villa… Soñaba con la posibilidad de jugar en Primera División, con meter goles imposibles como hacían estos jugadores que admiraba y con vestir la camiseta de mi selección.

Borja era un niño, un iluso. No era consciente de la cantidad de cosas que tendrían que pasar para que eso tuviera una mínima posibilidad de cumplirse. Celebraba los goles hacia una grada imaginaria, escuchaba el abucheo de la afición rival lanzando un penalti y el rugido de la suya cuando lo convertía. Si le dolía algo, aguantaba porque sentía que su equipo lo necesitaba, y en realidad el único que lo necesitaba era él. Porque esa era y es mi forma de vida.

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Durante muchos años he calmado mis sueños intentando ser prudente, intentando protegerme de la decepción y del dolor de los fracasos. Hoy solamente puedo darle las gracias a ese niño que hace 20 años soñaba con esto, cuando yo hace unas horas no era capaz ni de creérmelo.

Quiero dar las gracias entre lágrimas a todos los que me habéis ayudado a estar aquí, que habéis pensado en mí y enviado energía en cada momento bueno y malo. María, mi familia, mis amigos, los profesionales que me cuidan en todos los ámbitos, el club al que pertenezco.

Hoy, 25 de mayo de 2026, cumplo un sueño que ni siquiera me permitía tener durante muchos años. Estoy en la lista de la Selección Española para jugar el próximo Mundial. Y no puedo ser más feliz.