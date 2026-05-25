El avión del Sevilla da el susto al volver de Vigo: humo, bomberos y 40 minutos atrapados
En Oviedo ya dan por hecho el fichaje de Alberto Reina por el Sevilla, una operación con aristas
Última jornada de LALIGA EA SPORTS
Las emociones fuertes no se han acabado en el seno del Sevilla pese a la conclusión de la temporada. El equipo de Luis García Plaza encaró el duelo frente al Celta con la calma de tener la permanencia certificada desde hace una semana. Por desgracia, ni esta última cita fue plácida para los rojiblancos. La expedición vivió un importante susto en primera persona cuando trataban de volver de Vigo.
Tal y como informa El Pelotazo de Canal Sur, el avión del Sevilla sufrió un incidente en su viaje de vuelta de tierras gallegas y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia debido al humo que salía por la cola del propio avión. Los bomberos tuvieron que hacer acto de presencia para apagar el conato de incendio y la expedición permaneció encerrada dentro unos 40 minutos, que fue el tiempo que los operarios tardaron en extingir el mencionado humo.
Luis García Plaza, tiempo de espera
La calma que transmitía Luis García Plaza en sala de prensa es la que emana ahora del seno sevillista, ese que tan cerca ha visto el peligro esta temporada. Por ello, el técnico solo piensa en desconectar y cargar las pilas cuando le preguntan por el futuro.
"Ojalá el Sevilla vuelva, no sé cuándo, a ser el equipo que era antes. Ahora toca sufrir y analizar para mejorar para el año que viene. Nos falta hacer más daño cuando llegamos a tres cuartos, pero tampoco quiero enfadarme ni nada. Terminar la temporada, felicitar a los chicos, han sacado una situación muy crítica, felicitar a César, que se retire y disfrute de eso", continuó.
"Hay dos dramas en Mallorca y Girona. Eso es un drama y es difícil. Hay que valorar que hemos estado en un grupo donde podíamos caer cualquiera, nos hemos salvado y es positivo”, agregó para terminar.