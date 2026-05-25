Basilio García Sevilla, 25 MAY 2026 - 15:19h.

"Que se estabilice todo, que pueda disfrutar esta afición nuevamente de lo que ha vivido en el pasado, pero también creo que hay que saber la realidad"

El adiós de Azpilicueta: "No me podía ir dejando a este club en Segunda"

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El Sevilla FC ha sido el club en el que ha dicho adiós al fútbol César Azpilicueta, el punto y final a una de las carreras más brillantes de un futbolista español en los últimos tiempos. En esa lista está también un Sergio Ramos que, aunque no se ha retirado aún oficialmente, está en otras lides como la compra del club nervionense, en el que creció como futbolista.

Azpilicueta y Sergio Ramos coincidieron en numerosas ocasiones sobre el césped, jugando juntos en 16 partidos con la selección española entre los años 2013 y 2018, pero ahora no coincidirán en el Sevilla. El navarro se ha retirado y el camero, si se hace con la propiedad, será en los próximos días.

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El defensa de Zizur Mayor ha pasado este lunes por los micrófonos de Radio Marca, en los que ha valorado numerosos temas tras anunciarse su retirada, entre ellos la posibilidad de que el camero se haga con la propiedad del club junto a Five Eleven Capital. “Hasta el 30 de junio soy jugador del Sevilla. Estoy dentro (risas). Lo que sé, sé por lo que vosotros podéis publicar. Deseo lo mejor para el club, he compartido vestuario con Sergio, hemos jugado en contra. Es una leyenda del fútbol español y le deseo lo mejor”.

“Que se estabilice todo, que pueda disfrutar esta afición nuevamente de lo que ha vivido en el pasado y conseguir metas más altas, pero también creo que hay que saber la realidad. No sé si va a haber compra, venta, ampliación de capital, pero sí es cierto que no se sale de un día para otro. Esta temporada la gente estaba ilusionada, éramos los que habíamos podido venir, libres, cedidos… a ver qué pasa en este proceso que no sabemos si acabará esta semana o cuánto durará. Ojalá el Sevilla pueda disfrutar de conseguir cosas que ya ha hecho, que no son nuevas. Ahora ha tocado sacarlo adelante, que si no te va a costar más aún. Son ciclos del fútbol, a mí me ha tocado este, y ojalá desde la distancia pueda ver al club seguir creciendo y a los compañeros”, completaba.

Almeyda le quitó la idea de retirarse

Azpilicueta ha decidido retirarse este mes de mayo, pero ya estuvo muy cerca de hacerlo el pasado año, cuando el Sevilla le rescató. “El verano pasado le pegué al palo. La segunda temporada en el Atlético de Madrid fue un tanto extraña, porque tuvimos el Mundial de Clubes, no tuve mucho protagonismo en la segunda parte de la temporada. Tuve propuestas, pero no me sentía con fuerzas, no podía decir que sí y había que estar preparado. En agosto llegó la posibilidad de venir al Sevilla, vi que podía ayudar y me sentí con fuerzas de iniciar este proyecto”.

“Cuando hablé con el club, con Matías, me fue muy sincero. ‘No sé quién va a estar, quién no’. Fue muy sincero, me llamó a las once y pico de la noche, y pensé que parecía que le podía ayudar. Me dio buena sensación, me dio con fuerzas de venir y echar una mano. Sabía a lo que venía, que el objetivo era la permanencia, que no iba a jugar todos los minutos. Tuve un verano que me preparé, no cogí nada al principio, pero me preparé por si llegaba ese momento. No podía no hacer nada en verano y luego dar el nivel. Me salió y el día de mi cumpleaños decidí que venía aquí”, completaba Azpilicueta.