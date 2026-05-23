Basilio García Sevilla, 23 MAY 2026 - 23:32h.

"Ha sido una grata experiencia y me voy muy satisfecho de haber podido defender estos colores esta temporada"

César Azpilicueta anuncia su retirada del fútbol en activo

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El partido que el Celta y el Sevilla FC han disputado en Vigo ha sido el último de una de las carreras profesionales más ejemplares que se recuerdan últimamente. César Azpilicueta, el chico que debutó con Osasuna y tocó el olimpo futbolístico con el Chelsea, se ha retirado del fútbol vistiendo la camiseta negra Adidas del club nervionense.

El navarro fue titular, completó los 90 minutos y demostró, con bronca al banquillo incluida, que es un ganador nato. En el tramo final se fue arriba para intentar espolear al equipo hacia un empate para terminar la temporada del mejor modo, pero no pudo ser. Antes, había saltado junto a sus tres hijos al césped de Balaídos, el último estadio que ha sido testigo de su magnífica carrera.

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“La próxima temporada ojalá que se viva con menos nervios, me tocará vivirlo desde la distancia”, decía en los medios de comunicación del club tras terminar el partido y su temporada en el Sevilla.

El fútbol para Azpilicueta

“Significa todo, desde que empecé a caminar ya tenía un balón conmigo, no piensas nada más que en disfrutar. Desde pequeño así lo he sentido, cuando vas acercándote al fútbol profesional te das cuenta de que hay mucha más presión, de que a veces hay que ser fuerte mentalmente. Las temporadas pasan volando, vas y vuelves, no da tiempo de disfrutar nada. Así es el fútbol, lo he podido disfrutar al máximo. Hoy me han cedido el brazalete, jugar los 90 minutos, disfrutar con mi familia. Me voy tranquilo y en paz”, expresaba el jugador.

Si algo tenía claro Azpilicueta, es que no quería dejar al fútbol con el Sevilla descendido a LALIGA HYPERMOTION, pero el físico no le daba para más. “Mis hijos se van haciendo mayores, físicamente esta temporada ha sido duro, quieres ir más rápido de lo que puedes, la situación del equipo también te lleva a eso, a intentar ayudar al máximo. Tenía dentro algo, no me podía ir dejando a este club en Segunda división, quería ayudar. Me ha permitido el físico estar en los cinco últimos partidos, participar en dos. Muy agradecido, contento, sabíamos que era una temporada difícil después de Pamplona, pero lo hemos conseguido”.

Por último, definió su carrera con una palabra: “Trabajo”. Y explicó el por qué. “Empecé de extremo derecho, he jugado de extremo izquierdo, defensa de cuatro, de tres, de dos… de todo. Esa disciplina y estar dispuesto a ayudar desde donde toque, con humildad… hasta hoy he aprendido del fútbol. Sobre todo, a este club y a todos mis exequipos siempre les sigo, seguiré ahora al Sevilla. Ha sido una grata experiencia y me voy muy satisfecho de haber podido defender estos colores esta temporada”, concluía el ya exfutbolista César Azpilicueta.