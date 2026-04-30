Basilio García Sevilla, 30 ABR 2026 - 13:11h.

"Ha conseguido sus oportunidades a base de trabajo, demostrando lo que es, con muchísima personalidad"

El Sevilla ultima la renovación de Andrés Castrín, que firmará hasta 2030

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Hace ya muchos años que César Azpilicueta dejó de ser uno de los productos de la cantera en su propio equipo. El hoy defensor del Sevilla FC abandonó el CA Osasuna en 2010 para marcharse al Olympique de Marsella y después jugar en la Premier League durante once temporadas, pero eso no quita que entienda a la perfección lo que significa para un joven debutar en el primer equipo tras años preparándose para ello.

En este sentido, el navarro se ha referido este miércoles en la rueda de prensa que ha ofrecido a la figura de Andrés Castrín. El lucense se ha hecho con un hueco en el centro de la zaga de forma merecida, ocupando el espacio que quizás habría estado reservado para Azpilicueta de no haber mediado las continuas lesiones que ha sufrido.

Cuestionado sobre la actuación de Castrín en la desgraciada jugada del gol de Catena con el que Osasuna, precisamente, remontó el partido al Sevilla el pasado domingo, ha ejercido de capitán para dar muchísimo valor a lo que está haciendo el canterano. “Está haciendo una temporada espectacular, eso es lo primero”.

“No es sencillo. Es un jugador que formaba parte del filial y ha conseguido sus oportunidades a base de trabajo, demostrando lo que es, con muchísima personalidad. El gol, viene de un centro que es complicado de defender. Es una persona muy madura, que afronta este reto con muchas ganas de ayudar al equipo. Tanto él como Kike. Ese ímpetu, ese corazón, es muy importante. Le veo perfectamente, con confianza de seguir mejorando, aprender y conseguir el próximo reto”, añadía Azpilicueta.

Azpilicueta y la visita de Jesús Navas

Además, Azpilicueta ha valorado en la rueda de prensa la visita que una de las grandes leyendas del club, Jesús Navas, realizó este miércoles al equipo para insuflarle ánimos de cara al partido ante la Real Sociedad del próximo lunes. “Es el gran capitán del Sevilla. Poco voy a añadir a su sentimiento por el club. Es una persona que en bastantes ocasiones viene a animarnos, ayer, en esta situación, nuevamente lo hizo, nos transmitió esos ánimos, la confianza y que lo tenemos que dar todo”.

“Creo que es lo más importante, que cuando llegue este tipo de partidos haya equilibrio para afrontar el partido en las mejores condiciones. Una leyenda como Jesús es muy importante para el vestuario”, concretó el navarro.