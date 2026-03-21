Basilio García Sevilla, 21 MAR 2026 - 22:04h.

Sexta lesión del navarro desde que está en el Sevilla

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El Sevilla FC tiene en César Azpilicueta a uno de los líderes indiscutibles de la plantilla, pero desgraciadamente no puede contar con él todo lo que le gustaría, porque los problemas físicos están siendo moneda común en la temporada del navarro, replicando lo que le sucedió en el tramo final de su estancia en el Atlético de Madrid.

Este sábado, ante el Valencia CF, Azpilicueta ha tenido que ser cambiado en el minuto 35 de partido, agotando Matías Almeyda y Javi Martínez la ventana extra que tenía por la sustitución del valencianista José Luis Gayá, cambiado según el protocolo por conmoción cerebral. Con su salida, el equipo se derrumbó hasta el punto de que,en apenas 15 minutos, los che tomaron dos goles de ventaja en el marcador en jugadas en la que la defensa sevillista quedó, de nuevo, retratada.

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La relación del navarro con las lesiones se ha convertido en una constante desde que llegó al Sevilla en el tramo final del mercado, y también que el equipo rinde mucho peor cuando él no está en el césped. Azpilicueta le aporta al equipo constancia defensiva y aplomo, y sin él todo es una catástrofe.

Las cuatro lesiones de Azpilicueta

Azpilicueta se ha lesionado ya en seis ocasiones desde que está en el Sevilla, cuatro de ellas en mitad de un partido. La primera fue en el partido ante el RCD Mallorca tras el parón de octubre, en el que apenas duró poco más de un minuto sobre el césped. Reapareció para volver al Metropolitano, en un partido en el que se tuvo que retirar en el descanso.

Un mes más tarde, jugó completos los partidos ante el Real Betis y el Valencia en Mestalla, y de nuevo cayó, en una lesión que enlazó con otra a principios de año, perdiéndose siete partidos de LALIGA EA Sports.

Tras su recuperación, tuvo que ser sustituido antes de la hora del duelo ante el Rayo Vallecano, aunque finalmente no hubo lesión alguna. Descansó, eso sí, ante el FC Barcelona, y este sábado ha durado 35 minutos sobre el césped en el partido ante el Valencia, siendo sustituido por Akor Adams. Dos minutos después se adelantaron los de Corberán. Tocará la rutina de siempre, pruebas médicas y a conocer qué sucede. Mientras tanto, este débil Sevilla tiembla si no está él.