David Torres 21 MAR 2026 - 21:37h.

Gayà trató de recuperarse tras dos golpes, pero no pudo

Alineaciones confirmadas de Sevilla y Valencia CF para el partido de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

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SevillaNo son buenos tiempos para José Luis Gayà, capitán del Valencia CF que en el Sánchez-Pizjuán tuvo que retirarse antes de tiempo. Dos golpes en la cabeza, dos caídas fortuitas fueron necesarias para que el de Pedreguer se marchara, pero así fue. Antes de la media hora de juego, el valencianista abandonaba por su propio pie pero con signos evidentes de mareo el terreno de juego. 26 minutos aguantó. El lateral izquierdo se jugó el tipo en su doble salto con Juano

Dos caídas de Gayà de las que ya no pudo levantarse

Corría el minuto 16 de partido. El Sevilla atacaba por la izquierda y en un salto con Juanlu, el capitán cayó mal. Inmediatamente Gayà pidió que entraran las asistencias y, a pesar del dolor pudo en el hombro y por la conmoción, intentó continuar.

Jesús Vázquez salió a calentar, parecía que iba a haber cambio, pero pudo seguir. De hecho, sería Gayà quien sacó el balón de banda.

La mala suerte, no obstante, le perseguía y, a la acción siguiente, Gayà de nuevo en un salto con Juanlu, quedaba tumbado en el suelo. Apenas había pasando un minuto y volvió a caerse. Se amagó con el cambio por segunda vez, pero finalmente pudo seguir en el terreno de juego.

Lo intentó, ya no era el dolor del golpe, sino el aturdimiento y la conmoción, por lo que el jugador y los servicios médicos del Valencia CF decidieron que se marchara al vestuario.

Al hospital, y cambio extra

Tras salir del terreno de juego, el capitán fue llevado a un hospital en la capital andaluza para descartar cualquier lesión grave en la cabeza, tal y como marca el protocolo que, además, le da una sustitución extra a Carlos Corberán ya que el cambio se produjo por un golpe en la cabeza.