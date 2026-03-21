Alineaciones confirmadas de Sevilla y Valencia CF para el partido de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

David Torres 21 MAR 2026 - 19:52h.

Kike Salas y André Almeida, las grandes novedades

Kike Salas, principal novedad en la larguísima lista de Almeyda para recibir al Valencia

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SevillaEl Sevilla FC y el Valencia CF llegan a las últimas diez jornadas de LaLiga con el nerviosismo de tener cerca la zona de descenso, algo a lo que estos dos 'históricos' parece estar abonados en los últimos cursos, lo que le da al partido del sábado en el Sánchez-Pizjuán de esta jornada 29 una trascendencia importante en busca de la tranquilidad. El equipo que entrena el argentino Matías Almeyda, tras cinco jornadas sin perder, aunque con solo un triunfo por cuatro empates, salió goleado (5-2) el pasado domingo del Camp Nou, mientras que los de Mestalla llegan tocados tras perder contra el colista, el Oviedo.

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El once titular del Sevilla FC

Para recibir al Valencia, el preparador argentino recupera al defensa Kike Salas, quien ha sido titular en las últimas semanas pero que, debido a una lesión en el gemelo interno, no jugó en Barcelona, y también tiene a su disposición al delantero francés Neal Maupay y el extremo suizo Rubén Vargas, quienes ya jugaron la segunda parte del encuentro del Nou Camp.

El defensa César Azpilicueta no pudo acabar el encuentro de hace dos jornadas ante el Rayo por un problema físico y no jugó en Barcelona, pero ya está disponible. Las bajas son el delantero Gerard Fernández 'Peque', por una rotura parcial de ligamento en el tobillo izquierdo, y el central brasileño Marcao Teixeira, por una fractura en el hueso escafoides del pie izquierdo.

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Sin ellos, el once titular de Matías Almeyda, que hoy acaba su sanción es el formado por Sevilla: Odysseas; Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Sow, Juanlu; Alexis, Vargas y Maupay.

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El once titular del Valencia CF en el Sánchez Pizjuán

El Valencia visita el Ramón Sánchez-Pizjuán después de la dolorosa derrota ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. El equipo de Carlos Corberán cortó su buena dinámica de resultados con una derrota por la mínima en casa del colista en un partido que el propio técnico valencianista definió como “nefasto”. Además de las ya conocidas bajas de los lesionados y operados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Copete y Julen Agirrezabala, el Valencia no podrá contar con el lateral derecho Thierry Rendall por lesión y con el centrocampistas Filip Ugrinic, con problemas en el tendón rotuliano.

Sin ellos, ni tan siquiera con Saravia, el lateral derecho que no está aún al cien por cien a pesar de llegar en febrero, el Valencia CF saldrá con: Dimitrievski; Rioja, Unai Núñez, Tárrega, Cömert, Gayà; Javi Guerra, Guido Rodríguez, Ramazani; André Almeida y Hugo Duro.