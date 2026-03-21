Basilio García Sevilla, 21 MAR 2026 - 07:23h.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla lo aprobará en las próximas semanas

Los planes del Sevilla con el Sánchez-Pizjuán y La Cartuja: "Nadie piensa en recalificar"

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Pese al escepticismo de buena parte del sevillismo, el Sevilla FC sigue dando pasos para la construcción del nuevo estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La idea del club es demoler el campo actual para construir en la misma parcela un nuevo estadio que conservaría mucho de los detalles del actual, especialmente la localización en Nervión, donde juega el equipo desde hace casi cien años.

El último de los hitos en este sentido ha sido la presentación en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla del Estudio de Ordenación, que define al detalle la operación, tanto de la parcela como de la transformación urbanística que lleva aparejada. Ha sido redactado por IDOM Consulting, bajo la dirección de los arquitectos César Azcárate y Diego Rodríguez, tal y como ha publicado ABC de Sevilla.

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La cesión y la contrapartida

Para la puesta en marcha del proyecto, el Sevilla necesita una ampliación de la huella del estadio, aprovechando los espacios públicos que hay junto al estadio actual. Eso incluiría un cambio de calificación de parte de la zona verde que rodea al coliseo sevillista.

A cambio, el Sevilla cedería una futura parcela bajo rasante totalmente construida y libre de cargas, que sería usada como aparcamiento público. Se materializarían así los derechos patrimoniales municipales y el 10 por ciento de la participación que corresponde al Consistorio, que asciende a más de 3,6 millones de euros.

Además, el club compensaría esta pérdida de espacio de zona verde, con la cesión de una superficie de más de 10.000 metros cuadrados de la actual Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en concreto en la zona norte de la instalación sevillista. El Ayuntamiento entiende que sería más pertinente ampliar las zonas verdes en esas latitudes del término municipal, debido a la expansión de la ciudad a través de su sector sureste.

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Los plazos

El documento debe ser aprobado inicialmente en la Junta de Gobierno Local, algo que se producirá bien a finales de este mes de marzo, o en las primeras semanas del mes de abril, entre Semana Santa y Feria.

El club y el Ayuntamiento colaboran estrechamente en este proyecto, tal y como ha sucedido con el Real Betis Balompié y las obras del estadio Benito Villamarín.

La actuación en la explanada de Gol Sur

Una de las joyas de la corona del nuevo Sánchez-Pizjuán será la reurbanización de la explanada que linda con el Gol Sur, actualmente con un uso muy residual. Se trataría de una gran plaza pública que disfrutarían todos los sevillanos, y que contemplaría la construcción de locales comerciales y de ocio.

Se plantea ampliar la cubierta del estadio para contribuir a mitigar el efecto de isla climática, contribuyendo a reducir la temperatura de la zona. Ahora, solo se utiliza como aparcamiento durante los días de partido, y la idea del club es que esos usos relacionados con la actividad del estadio se trasladen al parking subterráneo, dejando totalmente libre la parcela durante todo el año.