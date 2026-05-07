Se perderá toda la próxima temporada por una lesión aún más grave de lo previsto inicialmente

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El Real Madrid monta un circo y le crecen los enanos. Envuelto en una de las mayores crisis de su historia, Ferland Mendy ha sumado un episodio más a un final de temporada que se ha convertido en una película de terror. El lateral cayó lesionado el pasado fin de semana durante los primeros minutos del partido ante el RCD Espanyol y ya desde un primer momento se apuntaba a un tiempo de baja considerable. El caso es que ese tiempo de baja será aún mayor.

Según informa la Cope, la lesión es "muy grave" y Mendy estará al menos un año sin jugar. "Hay un desgarro del tendón con separación ósea", ha explicado el periodista Miguel Ángel Díaz en la emisora. El lateral pasará por quirófano los próximos días y no sólo se perderá lo que resta de curso y el Mundial, sino que probablemente no juegue ni un solo partido de la próxima temporada. Dramático.

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Todo ello envuelto en una temporada completamente aciaga para el galo. Apenas ha podido participar en nueve partidos a lo largo de todo el curso y sólo ha conseguido sumar 450 minutos entre todas las competiciones. Arrancó con problemas en el muslo, luego sufrió una lesión muscular, reapareció y volvió a caer, volvió a reaparecer y volvió a caer de nuevo... De esos nueve encuentros, cuatro han sido durante los meses de abril y mayo... hasta sufrir una nueva lesión durante los primeros minutos del duelo ante el Espanyol.

Cuánto dinero pierde el Real Madrid con la lesión de Ferland Mendy

A nivel deportivo, la baja de Mendy supone un contratiempo para la planificación deportiva, que el francés estaba siendo el lateral más fiable. Con su lesión, la salida de Fran García durante el próximo verano se complica, salvo que el club se lance a por un nuevo lateral zurdo un año después de invertir 50 millones en Álvaro Carreras.

A nivel económico, también es un varapalo para el Real Madrid. Mendy cobra cerca de 10 millones de euros brutos por temporada, un salario que seguirá cobrando durante el próximo año pese a estar lesionado. A nivel de amortización, su fichaje sí que está ya redimido, pues llegó en 2019 a cambio de 50 millones de euros y renovó su contrato en septiembre de 2024 hasta 2028. Cumplirá 31 años el próximo mes de junio y tendrá 33 y un importante historial de lesiones cuando se acabe su vinculación.