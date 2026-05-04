Jorge Morán 04 MAY 2026 - 10:10h.

El brasileño salió antes de tiempo en el partido ante el Espanyol

Mendy no levanta cabeza: nueva lesión y quinto parón del curso en el Real Madrid

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El Real Madrid venció con contundencia ante el Espanyol en un partido que sirve para alargar, de momento, el alirón del Barcelona por el título de LALIGA EA SPORTS. Un partido en el que hubo buenas noticias como la portería a cero de Lunin, pero en la que la nota negativa la puso un Ferland Mendy que no levanta cabeza con las lesiones.

Al poco de comenzar el partido, con sólo 14 minutos transcurridos, Mendy volvió a notar algo en una carrera junto a un rival. Rápidamente el futbolista se echó al terreno de juego con claros signos de dolor y después de las revisiones del servicio médico, el francés se marchó sustituido por Fran García.

Mendy y sus constantes lesiones en el Real Madrid

Cuando está bien, Mendy es el lateral izquierdo titular del Real Madrid. Su poderío defensivo, fuerza, velocidad y colocación, le hacen ser un dolor de muelas para muchos de los rivales. Pero esto tan sólo dura unos días.

Desde que llegó al Real Madrid, el francés ha estado casi más tiempo fuera que dentro del terreno de juego. Sus lesiones son constantes y de los 393 partidos que han disputado los blancos en este tiempo, Mendy se ha perdido 170. Esto supone que el lateral izquierdo del equipo está ausente por lesión el 43% de los encuentros.

Aunque el Real Madrid cuenta con otros dos laterales como Fran García y Álvaro Carreras, su nivel ha dejado varias dudas en muchos tramos de la temporada. Es por ello que cada vez que esta bien, Mendy es el titular del equipo de Arbeloa.

Las constantes lesiones del Real Madrid

Las lesiones de Mendy, aunque cada vez más constantes, son un habitual en una plantilla con un problema con las lesiones. La del francés es la lesión número 54 de los blancos en una temporada en la que sólo cuatro jugadores no se han perdido ningún partido por molestias. Estos son los casos de Vinicius, Fran García, Gonzalo García y Brahim Díaz.