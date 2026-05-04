Jorge Morán 04 MAY 2026 - 09:06h.

Es la primera vez de Lunin esta temporada

Álvaro Arbeloa y la comparativa del compromiso de Vinicius y Mbappé con la sombra del viaje: "Hacen lo que consideran oportuno"

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El Real Madrid venció con contundencia en su partido ante el Espanyol y aplaza, de momento, el alirón del título de LALIGA EA SPORTS para el Barcelona. Un encuentro en el que los blancos lograron terminar por fin con una racha de goles encajados, consiguiendo la primera portería a cero de la temporada para Andrey Lunin.

Sin duda, el equipo de Álvaro Arbeloa tenía un problema esta temporada. Ya fuera con victorias aplastantes o conseguidas con sufrimiento, el resultado del Real Madrid siempre se veía condicionado por uno o más goles de sus rivales, demostrando una fragilidad defensiva a la hora de mantener la portería a cero. Pero ante el Espanyol, esto se volvió a conseguir.

Lunin y la portería a cero del Real Madrid

Si echamos la vista atrás, la última vez que el Real Madrid consiguió dejar su portería a cero en LALIGA EA SPORTS fue el pasado 8 de febrero ante el Valencia, en un partido que los blancos lograron ganar dos a cero en Mestalla. Desde ese día, el cuadro de Arbeloa acumulaba 84 días sin hacerlo.

Ante el Espanyol, Lunin fue de los más destacados de los suyos con varias paradas que hicieron que los catalanes no consiguieran abrir el marcador. Un partido que sirve para reivindicarse con Courtois volviendo a asomar la cabeza y siendo posible su vuelta para el Clásico ante el Barcelona del próximo 10 de mayo.

En esta temporada, los blancos habían logrado dejar la portería a cero en 15 ocasiones en LALIGA, catorce de ellas con el belga bajo palos y tan sólo una con Lunin. En Champions League sí que había ocurrido hace menos tiempo, en la victoria ante el Manchester City por tres a cero.