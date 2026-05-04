Celia Pérez 04 MAY 2026 - 08:20h.

El brasileño fue el gran protagonista en Cornellá

Valdano se rinde a la exhibición de Vinicius en el Espanyol - Real Madrid: “El partido lo ganó el talento”

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El Real Madrid hizo los deberes contra el Espanyol en el RCDE Stadium y evitó el alirón liguero del Barcelona, gracias a un doblete de Vinicius en la segunda parte. El brasileño se marcó un partidazo y en esta ocasión sin Mbappé al lado. El francés está lesionado y la sensación es que el '7' juega mejor sin su compañero al lado. Lo cierto es que la relación entre ellos es buena, pero a la conexión en el campo aún le queda mucho que engrasar para que dé los resultados esperados.

Precisamente el juego de Mbappé y Vinicius juntos es uno de los grandes debates en la órbita blanca y que anoche, en El Partidazo de Cope, Santi Cañizares señaló la que cree que es la solución. "No le queda otra que si quieren ser algo en el Real Madrid los dos, que yo creo que merece la pena intentarlo, tratar de cohesionarlo en le juego", comenzó exponiendo.

"Perfectamente lo pueden hacer. Es una cuestión de proponérselo, de dejar de alguna forma el ego, de dejar el narcicismo que tanto nos persigue en esta sociedad y en los futbolistas en general. Y decir 'oye, yo quiero ser figura del Real Madrid'. Porque no lo he sido todavía, Mbappé, y el otro, 'yo quiero volver a ser figura del Real Madrid' porque cuando lo he sido me lo he pasado bien", añadió.

Vinicius aplaza el alirón del Barça

Vinicius se vistió de líder y después de una sola victoria en seis partidos firmó un doblete contra el Espanyol que dio la victoria al Real Madrid que aplaza el alirón del Barcelona, aún pendiente de cerrar matemáticamente en las cuatro jornadas que restan.

Vinicius se situó al margen y de nuevo en un ambiente hostil, que provocó él mismo al inicio, se desató con dos grandes goles, en acciones individuales. El primero llegó a los diez minutos de la vuelta de vestuario tras el descanso, tras recibir un balón de Gonzalo García. Hizo todo, sorteó a los defensas y culminó con un tiro raso, al palo corto, que sorprendió a Dimitrovic.

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El segundo fue la culminación de una gran combinación con Jude Bellingham. Conducción, pared con el inglés y un disparo a la escuadra.