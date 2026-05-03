Joaquín Anduro 03 MAY 2026 - 22:56h.

Así jugaron los hombres de Álvaro Arbeloa

Otro palo de Arbeloa a Ceballos

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El Real Madrid aplazó el alirón del Barcelona y mantiene vivas las opciones de título antes del Clásico después de la victoria por 0-2 en casa del Espanyol con Vinicius como estrella. El brasileño anotó dos golazos en la segunda mitad tras sendas paredes con Gonzalo García y Bellingham firmando una de sus mejores actuaciones de la temporada con la mala noticia de otra lesión de Mendy.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la Jornada 34 de LALIGA EA SPORTS.

Andriy Lunin [7]: Terminó la primera mitad con un paradón a un remate de Cabrera a la salida de un córner que terminaría siendo clave para el triunfo blanco.

Trent Alexander-Arnold [7]: Buena actuación defensiva del inglés esta vez a pesa de tener a su compatriota Dolan por delante, controlando al extremo perico. En ataque fue clave con varios balones capaces de romper líneas.

Antonio Rüdiger [6]: Tuvo un error grave en la salida de balón que terminó en doble ocasión, primero de Terrats y después de Cabrera en el córner posterior. Fue una de las pocas lagunas en un encuentro muy seguro del germano.

Dean Huijsen [8]: Además de su notable habilidad en la salida de balón, en el RCDE Stadium brilló ganando un importante número de duelos aéreos, algo en lo que no siempre destaca pese a su altura.

Ferland Mendy [-]: El francés no consigue dejar atrás sus problemas físicos y tuvo que marcharse al poco de arrancar el encuentro con su quinta lesión del curso.

Aurélien Tchouaméni [7]: En La Cartuja se echó en falta al centrocampista galo, uno de los pocos que ha mejorado en esta campaña las expectativas, y en el RCDE Stadium se notó su regreso ayudando a cerrar la medular.

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Fede Valverde [7]: Actuó con distintos roles durante el encuentro, iniciando las jugadas por momentos y, en otras ocasiones, llegando incluso como delantero para rematar balones antes de la entrada de Gonzalo. Uno de esos partidos que explica su importancia.

Thiago Pitarch [7]: Robó varias pelotas clave en la presión que sirvieron para pillar al Espanyol desprevenido y montar transiciones. Le sigue pesando el fallar en algunas pérdidas que no se puede permitir el Real Madrid.

Jude Bellingham [7]: Muy intermitente, sin conseguir encontrar continuidad en el juego durante la primera mitad. Mejor en la segunda, quedando refrendado este crecimiento en el taconazo a Vinicius en la pared del 0-2 y luciéndose con espacios como la contra en la que pudo marcar el tercero.

Brahim Díaz [4]: Apenas pudo inquietar a Dmitrovic en un disparo desde la frontal que fue lo más destacado de un partido gris del malagueño, sin poder mostrarse desequilibrante en ataque.

Vinicius Jr. [10]: Desde el principio, el brasileño se las tuvo tiesas con Omar El Hilali en un duelo en el que ambos ya habían visto cartulina antes de la media hora con Gil Manzano quitándole una roja inicial al marroquí. Rozó el gol en una volea repelida al palo y encontró el 0-1 tras una gran pared con Gonzalo, un recorte para romper a Cabrera y Calero y una buena definición por bajo. Después, marcaría el 0-2 en otra pared con Bellingham con un disparo con el empeine a la escuadra.

Sustituciones de Álvaro Arbeloa en el Espanyol-Real Madrid

Fran García [7]: No sufrió problemas en defensa ante un futbolista como Rubén Sánchez de un perfil más defensivo y centrado en defender a Vinicius. Aportó un compromiso que no siempre se ve en este Real Madrid.

Franco Mastantuono [6]: Se le vio con una mayor agilidad que durante el tiempo en el que ha estado lastrado por la pubalgia. Dmitrovic le sacó un gol en un buen remate abajo.

Gonzalo García [8]: Nada más salir al campo, dejó su sello en el partido con la pared con Vinicius para el 0-1 firmando una dejada perfecta. Tuvo el gol en un trallazo que rozó la escuadra y que hubiera sido la guinda a su gran actuación.

Eduardo Camavinga [-]: El francés entró en el tramo final sin tiempo para mucho.

César Palacios [-]: El canterano sigue sumando minutos con el primer equipo.