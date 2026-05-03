Saray Calzada 03 MAY 2026 - 16:09h.

Camavinga lo pasó mal con las críticas tras ser expulsado en el partido contra el Bayern de Múnich y Mbappé le apoyó

Mbappé y Ester Expósito se van a Cagliari de escapada y el madridismo estalla

Compartir







Eduardo Camavinga ha vivido una de sus temporadas más complicadas en el Real Madrid. Nunca ha llegado a consolidarse en el once. Su falta de continuidad en el campo y las lesiones le han hecho ser un jugador intermitente, pero tocó fondo en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich. El equipo blanco consiguió llevar la eliminatoria al empate, después de ir pendiendo, hasta los últimos minutos del partido en Alemania, pero una expulsión suya por algo absurdo acabó decantando el partido y el pase para los de Kompany. Ahora el jugador francés ha hablado de este momento y cómo sufrió en Canal + Francia.

Ha desvelado que uno de los jugadores que más apoyo le prestó en el vestuario fue Kylian Mbappé. “Bueno, no hemos hablado de eso, pero creo que incluso a él le afectó. Venía a verme por la mañana y me daba un gran abrazo. No tenía costumbre de dar abrazos, aunque en Francia siempre nos abrazamos. Nos veíamos por la mañana y nos dábamos un abrazo. Pero aquel fue un abrazo en el que se veía que compartía lo que estaba pasando, que tenía empatía. Creo que eso le tocó. Cuando llegaba por la mañana, siempre le decía: '¿Estás bien?'. Y él respondía: 'Sí, estamos sobreviviendo'. Siempre lo decía: 'Estamos sobreviviendo, estamos sobreviviendo'. Y ayer me dijo otra vez: 'Estamos sobreviviendo'. Yo le respondí: 'Sí, lo entiendo'", dijo sobre su compañero.

PUEDE INTERESARTE El gesto de Eduardo Camavinga al público del Bernabéu tras los pitos contra el Alavés

Camavinga, mal en el Madrid y con un pie fuera del Mundial

Según cuenta Camavinga, Mbappé no solo lo pasó mal por la eliminatoria sino por ver cómo de afectado estaba su compañero. El centrocampista recibió numerosas críticas de los fans del Real Madrid y muchos aseguran que no tiene nivel para estar en el equipo blanco y pidieron que no jugara ni un minuto más con la camiseta merengue.

A pesar de los rumores que dicen que podría marcharse, el jugador no contempla irse este verano ya que tiene contrato hasta 2029 y se ve capaz de revertir la situación. La mala temporada de Camavinga no solo se vería reflejada en el Real Madrid, sino con la selección. Ya medios franceses como 'Telefoot' apuntan a que podría quedarse fuera de la lista de Deschamps.